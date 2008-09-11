Tanjevic: Fransa'dan daha iyiydik





2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Fransa'yı 77-65 mağlup eden Türk Milli Takımı'nın antrenörü Bogdan Tanjevic, hücumda ve savunmada rakiplerinden daha iyi oynadıklarını söyledi.





A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjeviç, 77-65 kazandıkları Fransa maçında, savunmada ve hücumda iyi oynadıklarını söyledi.



Bogdan Tanjeviç, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Fransa karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Savunmada da hücumda da onlardan daha iyiydik. Takımın ağabeylerinin topu kardeş gibi paylaşarak oynamaları ve küçüklerine örnek olmaları, en beğendiğim olay oldu. Takımın önemli oyuncularından ve büyüklerinden olan Hidayet, 30 sayı atmak istemiyor. Topu paylaşmak ve diğer oyunculara örnek olmak istiyor. Galibiyetten çok, beni bu atmosfer memnun etti'' dedi.



Fransa'yı yenerek büyük bir avantaj yakaladıklarını vurgulayan Tanjeviç, ''Ama yalnızca bir avantaj. Kritik maç Ukrayna maçı olacak. Takım biraz yoruldu. 2 gün sonra tekrar uçacağız'' diye konuştu.



Milli takım oyuncularından Oğuz Savaş da Fransa karşısında elde ettikleri 12 sayılık farkın önemli olduğunu, daha farklı kazanabilecekken, yaptıkları basit hatalarla bu fırsatı kaçırdıklarını kaydetti.





Gomez: Türkiye iyi pynadı



Fransa Milli Takımı Antrenörü Michel Gomez, Türkiye'nin, takım olarak çok iyi oynadığını dile getirerek, ''Bizim için zor bir maç oldu. Türk Milli Takımı'nda 5-6 oyuncu skora katkı yapıyor. Bizde ise 1-2 maçtır Parker dışındaki oyuncular katkı yapamıyor'' dedi.



Fransa'nın takım kaptanı Tony Parker de Türkiye'nin, sahasında ve deplasmanda çok iyi oynadığını ifade ederken, maçla ilgili, ''Türkiye'nin güçlü oyuncuları vardı. Onları durduramadık. Skor üretmekte zorlandık. Sayılarına karşılık veremedik'' değerlendirmesini yaptı.



Parker, basketbolseverlerin Türkiye'ye verdikleri destek ve oluşturdukları atmosferle ilgili de, ''Bu atmosfer sürpriz olmadı. Türkiye ile ilgili çok iyi anılarım var. İyi bir taraftar kitlesine sahip'' diye görüş bildirdi.



Bu arada Türkiye, Fransa karşısında asistlerde 12-4 üstünlük sağlarken, Fransa'da, 32 sayı üreten Parker dışında diğer oyuncular skor üretmekte zorlandı ve diğer oyuncuların toplam sayısı Parker'dan 1 fazla 33 olarak gerçekleşti.



A Milli Basketbol Takımı, gruptaki 4. maçını, 13 Eylül Cumartesi günü başkent Kiev'de Ukrayna ile yapacak.

