-TANJEVİC: CİDDİYETİMİZİ ASLA YİTİRMEDİK ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider tamamlayarak eleme turunda Fransa ile eşleşen (A) Milli Takım'ın antrenörü Bogdan Tanjevic, ''Bugünkü maçın en iyi tarafı, rakibimize saygı duymamız ve ciddiyetimizi asla yitirmememizdi'' dedi. Tanjevic, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına Ankaralılara teşekkür ederek başladı. Ankara'daki seyircinin gerçekten inanılmaz olduğunu ifade eden Tanjevic, ''Sahadaki 6. oyuncumuz oldular ve özellikle savunmada bize enerji verdiler'' diye konuştu. Gruptan lider çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tanjevic, ''Bugünkü rakibimiz, sahaya ne kadar genç oyuncularıyla çıksa da genel olarak iyi bir takım. Biz de Çin karşılaşmasında gençlere yer verdik. İleride bu oyuncuları sık sık göreceksiniz. Bu maçta da iyi iş çıkardığımıza inanıyorum. Takım olarak belli bir standart yakaladık'' değerlendirmesini yaptı. Tanjevic, ''Bugünkü maçın en iyi tarafı, rakibimize saygı duymamız ve ciddiyetimizi asla yitirmememizdi'' dedi. (A) Milli basketbolcu Oğuz Savaş da maçın kendileri açısından genelde rahat geçtiğini belirterek, ''Biz de gruptan lider çıkmış olduk. Bu maçta da iyi mücadele ettik ve ilk 4 maçtaki tempomuzu yakalamasını bildik. Umarım aynı oyunumuzu, önümüzdeki maçlarda da sürdürerek başarılı olmaya devam ederiz'' diye konuştu. -ÇİN- Çin başantrenörü Bob Donewald da Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu, bugün de bunu sahada gösterdiklerini söyledi. Ankaralılara ve organizasyonda görev alanlara teşekkür eden Donewald, Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını dile getirdi. Sahaya gençlerle çıktıklarını belirten Donewald, ''Genç oyuncularımız için iyi bir deneyim oldu. Çok top kaybı ve hatalar yaptılar ama önemli bir tecrübe edindiler. Bu karşılaşma, onlara fazlasıyla bir şeyler öğretmiştir'' dedi. Bir sonraki tura geçmeyi hak ettiklerini ifade eden Donewald, ''Bugün alınan sonuç önemli değil'' değerlendirmesini yaptı. Çinli oyuncu Sun Yue de ''Bugün gençlerle sahaya çıktık. Sahadaki en yaşlı oyuncu bendim. Elimizden geleni yaptık. Bu karşılaşma, Ankara'daki son maçımızdı. Böylece grup maçlarını bitirdik'' diye konuştu.