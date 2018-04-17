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Tanıştıkları köprüde evlenme teklif etti

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kadın kuaförü Yusuf Karakaya (27), kız arkadaşı Ebru Bayrak'a (25), tanışıp çıkma teklif ettiği yaya köprüsünde evlilik teklifinde bulundu

17 Nisan 2018 14:04

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde kadın kuaförü Yusuf Karakaya (27), kız arkadaşı Ebru Bayrak\'a (25), tanışıp çıkma teklif ettiği yaya köprüsünde evlilik teklifinde bulundu. Köprünün balonlar ve mumlarla süslendiği sürpriz karşısında sevinç gözyaşları döken Ebru Bayrak, teklifi 3 kez tekrarlattıktan sonra kabul etti.
Edremit\'te kadın kuaförü olan Yusuf Karakaya, kız arkadaşı Ebru Bayrak\'a yaptığı sürprizle evlenme teklifinde bulundu. Karakaya,  Bayrak ile tanışıp, çıkma teklifinde bulunduğu İkizçay Mahallesi\'ndeki Zeytinli Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsünü arkadaşlarıyla birlikte balonlarla süsledi. Yere mumlardan bir kalp yapılarak romantik bir ortam oluşturdu. Olan bitenden habersiz arkadaşları tarafından köprüye getirilen Ebru Bayrak, kendisi için hazırlanan sürprizi görünce gözyaşlarını tutamadı. Kız arkadaşı Ebru Bayrak\'ın önünde diz çöken Yusuf Karakaya, evlilik teklifinde bulundu. Bayrak, teklifi duymadığını söyleyerek, 3 defa tekrarlattıktan sonra kabul etti. Kız arkadaşının parmağına yüzüğü takan Karakaya, bu mutlu anı havai fişek gösterisiyle noktaladı.
Evlilik teklifi için uzun süre plan yaptığını belirten Yusuf Karakaya, “Bu köprü bizim için önemli bir yer. Burada kız arkadaşım ile tanıştık ve çıkma teklifinde bulundum. Sonrasında sevgili olduk. Hem böyle bir hatırası, hem de güzel manzarası var. Arkadaşlarımın yardımıyla köprüyü süsleyip, güzel bir sürpriz hazırladık. Çok mutluyum” dedi.
Ebru Bayrak ise, “Bir sürpriz bekliyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. Bu mutlu anımıza tanıklık etmek için gelen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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