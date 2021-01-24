Tanınan siyaset bilimcinin ardından sosyal medyada ifşalar başlamıştı; Macron, çocuk istismarıyla mücadele için yasaların sıkılaştırılacağını söyledi

Fransa'da tanınan siyaset bilimci Olivier Duhamel'in üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması ve sosyal medyada pek çok kullanıcının kendi istismar hikâyelerini aktarmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocuk istismarına karşı yasaların sıkılaştırılacağını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan son haberler ışığında çocukları cinsel istismardan korumak için daha çok adım atılacağını, daha geniş kapsamlı yasalar uygulanacağını belirtti. Macron, Adalet Bakanı'na gerekli düzenlemeler için ulaştığını söylediği açıklamada "Saldırganların peşine düşeceğiz" dedi.

Macron, Fransa'da çocuk istismarı cezalarının 30 yıla çıktığını, çocuklarla çalışan insanlar üzerindeki incelemelerin sıkılaştırıldığını hatırlattı ancak daha yapılması gerekenler olduğunu söyledi. Macron, çocuklar için düzenli tıbbi kontrollerin yanı sıra ilk ve ortaokullarda istismar konusunun çocuklara anlatılacağı, kendilerini ifade etmelerinin kolaylaştırılacağını söyledi.

Fransa'da siyaset bilimci Duhamel'in istismar suçu ortaya çıktıktan sonra binlerce sosyal medya kullanıcısı kendi başlarına geleni Twitter üzerinden paylaşmıştı.