-TANIKLARA GÜNLÜK 12 LİRA ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Ceza yargılamasında tanığa verilecek ücret, 2011 yılı için 12 TL olarak belirlendi. 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 Ocak 2011'den itibaren geçerli olacak tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor. Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 12 TL'ye kadar tazminat ödenecek. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalırsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.