T24 LogoT24 Logo
Gündem

TANIKLARA GÜNLÜK 12 LİRA ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-TANIKLARA GÜNLÜK 12 LİRA ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Ceza yargılamasında tanığa verilecek ücret, 2011 yılı için 12 TL olarak belirlendi.      2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      1 Ocak 2011'den itibaren geçerli olacak tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor.      Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 12 TL'ye kadar tazminat ödenecek.      Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalırsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24