Tanıklar lehte ifade verdi, gazeteci Nedim Türfent yine tutuklu kaldı

Yaptığı haberler nedeniyle 17 aydır tutuklu olan Nedim Türfent’in yargılandığı davada tüm tanıklar Emniyet’teki ifadelerini reddetti. Mahkeme, tahliye istemini reddederek duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

"İşkence gördük"

Yüksekova’da sokağa çıkma yasakları döneminde yaptığı haberler nedeniyle 17 ay önce tutuklanan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) Yüksekova muhabiri Nedim Türfent hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle açılan davanın 4. duruşmasında tanıklar, Emniyet’te alınan ifadelerinin baskı ve işkence altında alındığını söyledi. Türfent, kendisinin haberleştirdiği “Türk’ün gücünü göreceksiniz” başlıklı video haberin yayınlanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlara kötü muamelede bulunan polisler hakkında soruşturma başlattığını, haklarında soruşturma açılan polislerin de intikam almak için bu dosyayı hazırladığını söyledi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağı döneminde yaptığı haberler nedeniyle 17 ay önce tutuklanan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) Yüksekova muhabiri Nedim Türfent hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 3. duruşması dün Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan ve bir grup gazeteci, Türfent’in annesi Ayde, babası Arif ve amcaları Ramazan ve Mustafa Türfent ile yakınları da izledi. 13 Mayıs 2016’dan beri tutuklu bulunan Nedim Türfent, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Türfent’in avukatı Harika Günay Karataş duruşma salonunda hazır bulunurken, avukat Barış Oflas da SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sürekli kâğıt imzalattılar

Duruşmada değişik cezaevlerinde tutuklu bulunan tanıkların SEGBİS ile ifadeleri alındı. Dinlenen 4 tanık da ifadelerinin işkence altında ya da baskı ile alındığını söyledi. Tanıklardan biri ifadesi alındığında yaralı olduğunu ve buna rağmen işkence gördüğünü söyledi. Bir başka tanık ise sürekli kendisine bazı kâğıtlar imzalatıldığını ama içinde ne yazıldığını bilmediğini, bu ifadeler yüzünden hem kendisinin hem de Nedim Türfent gibi kişilerin mağdur olduğunu kaydetti. Davanın geçen haziranda yapılan ilk duruşmasında ifadesi alınan 14 tanıktan 13’ü de işkence altında ifadelerinin alındığını söylemişti.

Polisler intikam aldı

Duruşmada Kürtçe savunma yapan Türfent, haklarında soruşturma açılan polislerin intikam almak için bu düzmece dosyayı hazırlayıp, kopyala yapıştır ifadelerle davanın açılmasını sağladığını söyledi. Türfent, hakkında ifade veren bir gizli tanık hakkında ise “İddianame tanıkların anlatımıyla çökünce bu kez de gizli tanık yöntemine başvurdular” diye konuştu.

539 gündür tutukluyum

Mütalaasını veren savcı, “kaçma şüphesi” ve dinlenmeyen tanıkların olması nedeniyle Türfent’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz alan Türfent, “Ölümle tehdit edilmeme rağmen kaçmadım. Gazetecilik faaliyetlerime devam ettim. 539 gündür tutukluyum. Tutukluluk süremin göz önünde bulundurulmasını istiyorum” dedi. Türfent’in tahliye istemini reddeden mahkeme, duruşmayı 17 Kasım’a erteledi.