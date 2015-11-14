Tanıklar: "Çok genç, sakin ve kararlıydılar. Etraf kan gölüne döndü."

Bir yanda metal dinlemek için konser salonunu doldurmuş müzikseverler, bir yanda sevdikleriyle şehir merkezindeki restorand önündeki masalarda yemek yiyenler, bir yanda milli maç için statı dolduran futbolseverler… Paris’te dün gece bu üç grupta yer alan yüzlerce insan terörün kanlı yüzünü gördü. İşte son yılların en kanlı terör eyleminin ardından tanıkların dünya medyasına anlattığı dehşet anları:

Hürriyetin haerine göre; görgü tanıklarından Julien Pierce(europe 1 kanalı muhabiri): Konser sürerken birkaç silahlı adam içeri girdi. İki ya da üç erkekti, maske takmamışlardı. İçeri girip Kalaşnikofa benzeyen silahlarla kalabalığa gelişigüzel ateş açtılar. 10-15 dakika sürdü. Salonda panik yaşandı. Saldırganlar en az üç kez silahlarını yeniden doldurma fırsatı buldu. Çok gençtiler. Çok sakindi ve kararlıydılar. Etraf kan gölüne döndü.

Her yer kan gölüne doldu, cesetlerle doldu. Çığlıklar duyduk

Pierre Jnaszak(Radyocu): Amerikalı müzik grubu Eagles of Death Metal’i dinlemek için kız kardeşimle konsere gitmiştik. Konsere bir saat kala silah sesleri geldi. Önce şovun bir parçası sandık. Ama sesler durmadı. Her yer kan gölüne doldu, cesetlerle doldu. Çığlıklar duyduk. Kaçmaya başladık. İki saat bir tuvalette saklandık. Saldıranları 20 kişiyi rehin almıştı, konuşmalarını duyuyorduk. Saldırganlar “Bu cumhurbaşkanınız Hollande’ın suçu. Suriye’ye müdahale etmemeliydi” diyorlardı.Irak’tan da bahsediyorlardı. Polis gelip kurtardı.

Benim bulunduğum yöne doğru ateş açtı

Fransız Liberation'a konuşab bir tanık: Müziğin sesi oldukça yüksekti. Silah seslerini duydum, arkamı döndüm ve arka kapının orada, şapkalı bir kişinin siluetini gördüm. Benim bulunduğum yöne doğru ateş açtı. İnsanlar yere düşmeye ya da kendilerini yere atmaya başladı. Sanırım yanımdaki adam da öldü. Koştum, güvenlik bariyerini aştım ve sahneye yakın olan ilk grupla beraber salondan çıktım. Yangın çıkışından çıktık. Birinci kattaki bir kafeye girip, kapıya barikat kurduk. İnsanlara olanları anlattığımızda bize hemen inandılar. Burada savaş vardı, kısa bir süre öncesine kadar silah sesleri vardı.