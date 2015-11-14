T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tanıklar: "Çok genç, sakin ve kararlıydılar. Etraf kan gölüne döndü."

Paris saldırısında tanıklar, gördüğü dehşet anı anlattı

14 Kasım 2015 14:26

Bir yanda metal dinlemek için konser salonunu doldurmuş müzikseverler, bir yanda sevdikleriyle şehir merkezindeki restorand önündeki masalarda yemek yiyenler, bir yanda milli maç için statı dolduran futbolseverler… Paris’te dün gece bu üç grupta yer alan yüzlerce insan terörün kanlı yüzünü gördü. İşte son yılların en kanlı terör eyleminin ardından tanıkların dünya medyasına anlattığı dehşet anları:

Hürriyetin haerine göre; görgü tanıklarından Julien Pierce(europe 1 kanalı muhabiri): Konser sürerken birkaç silahlı adam içeri girdi. İki ya da üç erkekti, maske takmamışlardı. İçeri girip Kalaşnikofa benzeyen silahlarla kalabalığa gelişigüzel ateş açtılar. 10-15 dakika sürdü. Salonda panik yaşandı. Saldırganlar en az üç kez silahlarını yeniden doldurma fırsatı buldu. Çok gençtiler. Çok sakindi ve kararlıydılar. Etraf kan gölüne döndü.

 

Her yer kan gölüne doldu, cesetlerle doldu. Çığlıklar duyduk

 

Pierre Jnaszak(Radyocu): Amerikalı müzik grubu Eagles of Death Metal’i dinlemek için kız kardeşimle konsere gitmiştik. Konsere bir saat kala silah sesleri geldi. Önce şovun bir parçası sandık. Ama sesler durmadı. Her yer kan gölüne doldu, cesetlerle doldu. Çığlıklar duyduk. Kaçmaya başladık. İki saat bir tuvalette saklandık. Saldıranları 20 kişiyi rehin almıştı, konuşmalarını duyuyorduk. Saldırganlar “Bu cumhurbaşkanınız Hollande’ın suçu. Suriye’ye müdahale etmemeliydi” diyorlardı.Irak’tan da bahsediyorlardı. Polis gelip kurtardı.

 

 Benim bulunduğum yöne doğru ateş açtı

 

Fransız Liberation'a konuşab bir tanık: Müziğin sesi oldukça yüksekti. Silah seslerini duydum, arkamı döndüm ve arka kapının orada, şapkalı bir kişinin siluetini gördüm. Benim bulunduğum yöne doğru ateş açtı. İnsanlar yere düşmeye ya da kendilerini yere atmaya başladı. Sanırım yanımdaki adam da öldü. Koştum, güvenlik bariyerini aştım ve sahneye yakın olan ilk grupla beraber salondan çıktım. Yangın çıkışından çıktık. Birinci kattaki bir kafeye girip, kapıya barikat kurduk. İnsanlara olanları anlattığımızda bize hemen inandılar. Burada savaş vardı, kısa bir süre öncesine kadar silah sesleri vardı.

ETİKETLER

pariskatliamıişidfransafransız

İlgili Haberler

Görgü tanıkları Paris katliamını anlattı: Maske takmamışlardı, çok gençtiler

Katliamın görgü tanıkları, yaşadıklarını anlattı

10 maddede Paris katliamı: Şu ana kadar neyi biliyoruz?

Resmi rakamlara göre ölü sayısı en az 129, 99'u yaralı 352 yaralı olduğu belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24