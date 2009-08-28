Tanıdık ama hayali bir ülke

Gazeteci Oya Baydar’ın yeni romanı “Çöplüğün Generali” yayınlandı.
Oya Baydar’ın yeni romanı 'Çöplüğün Generali', hayalî bir ülkede geçiyor. Okura bir hayli tanıdık gelecek bu ülkede, günün birinde, çöplüklerde, boş arazilerde gömülüp bırakılmış bombalar, mermiler bulunmaya başlar. Bu durum giderek bir yazarın dikkatini çeker ve yazar bu konunun çevresinde bir roman yazmaya koyulur. Ne var ki romanını tamamlayamadan kaybolacaktır...
'Çöplüğün Generali' politika, şiddet, bilim, ordu ve sivillerin dünyası, toplumsal bellek, unutmak-hatırlamak konuları üzerinde bir kere daha düşünmeye zorluyor. Baydar, insan haklarına, barışa, insanî olan her şeye yöneltilmiş evrensel şiddete 'Çöplüğün Generali'yle karşı çıkıyor.
Sosyalist yazar, eylem kadını
Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nin son sınıfında yazdığı ‘Allah Çocukları Unuttu’ adlı gençlik romanı nedeniyle neredeyse okuldan atılacak olan Oya Baydar, 1964’te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 'Türkiye’de İşçi Sınıfının Doğuşu' konulu doktora tezinin Üniversite Profesörler Kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine, öğrenciler olayı protesto için üniversiteyi işgal ettiler. Bu olay ilk üniversite işgali eylemi oldu.
Sosyalist olduğu için tutuklandı
Baydar, 1971’deki 12 Mart askerî müdahalesi sırasında, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Öğretmenler Sendikası üyesi olarak, sosyalist kimliği nedeniyle tutuklandı ve üniversiteden ayrıldı. 1972-1974 arasında 'Yeni Ortam', 1976-1989 arasında Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
12 yıl sürgünde kaldı
Baydar, sosyalist yazar, araştırmacı ve eylem kadını olarak tanındı. 12 Eylül 1980 askerî müdahalesi sırasında yurtdışına çıktı. 1992’ye kadar 12 yıl Federal Almanya’da sürgünde kaldı. Burada, sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. 1991’de yazdığı 'Elveda Alyoşa' adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, 1993 yılında da 'Kedi Mektupları' adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü’nü aldı. Türkiye’ye dönüşünde Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı’nın ortak yayını olan 'İstanbul Ansiklopedisi’nde redaktör ve 'Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.
Yazarın 'Hiçbiryer’e Dönüş' adlı romanı 1998’de, 'Sıcak Külleri Kaldı' 2000’de yayınlandı. Bu romanıyla 2001 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, son romanı 'Erguvan Kapısı' ile de 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü aldı.