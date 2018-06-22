'Tangocular'da hedef Messi ve Sampaoli

Arjantin Milli Takımı'nda hayal kırıklığı yaşanıyor. 'Tangocular', Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçtan 1 puan çıkarınca, Teknik Direktör Jorge Sampaoli ve Lionel Messi, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Arjantin, Dünya Kupası'nda adeta yıkım yaşıyor

Kadrosunda Dünya yıldızı Lionel Messi'nin yanı sıra Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria ve Paolo Dybala gibi isimleri bulunduran tangocular, Rusya'da oynadığı 2 maç sonunda sadece 1 puan alabildi.

Taraftarın ve medyanın hedefinde ise Teknik direktör Jorge Sampaoli ve Lionel Messi var.

Kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Sampaoli, özellikle Juventus'un yıldız oyuncusu Dybala'ya görev vermemesi nedeniyle taraftarın hedefinde ki isim oldu.

Arjantinli taraftarların hedefindeki bir diğer isimse Lionel Messi

İzlanda karşılaşmasında penaltı kaçıran yıldız futbolcu, maçlardaki isteksiz görüntüsü ve turnuvanın en az koşan oyuncularından olması nedeniyle eleştiriliyor.

Hırvatistan'a 3-0 yenildikleri maçın ardından Arjantinli taraftarlar Messi'ye sosyal medya üzerinden hakaret dolu mesajlar gönderiyor.