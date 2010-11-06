Tangalara "son kullanma tarihi" engeli!

T24 - İnternet sitesi üzerinden satılan "özel" iç çamaşırlarına el konuldu, çünkü...



İtalya’nın Trento kentinde 34 yaşındaki Matteo Filla, sahibi olduğu internet sitesi aracılığıyla satışını yaptığı “şekerleme iççamaşırları” jandarma engeline takıldı.

Daha önce de marihuana tohumu satmaktan sabıkası bulunan Filla’yi takip altında tutan jandarma ekipleri, bu kez “sağlığa aykırı ürün satışı” gerekçesiyle Filla’nın firma ve deposuna baskın düzenledi.

İnternet aracılığıyla satışı yapılan ve ülkede büyük ilgi gören şekerlemeden yapılma kadın ve erkek iç çamaşırlarının, gıda ürünleri tüzüğüne uygun olması gerektiğini belirten yetkililer, iç çamaşırlarına, üzerinde içeriği ve son kullama tarihinin yazılı olduğu etiketlerin bulunmaması nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

Filla’nın tutuksuz yargılanacağı açıklandı. Ancak Filla da haksız uygulamaya maruz kaldığı iddiasıyla karşı dava açmak üzere avukatına talimat verdi.



