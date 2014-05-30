Taner Yıldız'ı ağlatan madenci tutuklandı

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturmayı yürüten, Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceden hakkında "tutuksuz yargılanma" kararı verilen vardiya amiri İsmail Adalı'nın gözaltına alınmasına, tutuklu bulunan maden mühendisi Yalçın Akdoğan'ın ise serbest bırakılmasına karar verdi. Adalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, "tutuklanma talebi" ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen ancak serbest bırakılan İsmail Adalı için Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı. Üst mahkeme itirazı kabul etti ve Adalı jandarma eşliğinde Soma Adliyesi'ne getirildi. Vardiya Amiri İsmail Adalı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bakan Taner Yıldız'ı ağlatmıştı

İsmail Adalı, maden faciasından sağ kurtulmasına rağmen ailesine haber vermemiş, arkadaşlarını çıkarmak için çalışmalara katılmıştı.

Maden teknikeri Adalı, madenin önünde endişe ile bekleyen babasını ancak faciadan 20 saat sonra görmüş, facianın 6. günü ise Adalı'nın anne babası onu ziyarete gelmişti.

Adalı ailesinin buluşmasına şahit olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, genç maden teknikerinin arkadaşlarını kurtarmak için gösterdiği duyarlılık karşısında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tutuklu sayısı 8 oldu

Soruşturma kapsamında tutuklanan 8 zanlının avukatları Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek müvekkillerinin serbest bırakılmasını istemişlerdi.

Avukatların başvurusunu değerlendiren mahkemenin, maden mühendisi Yalçın Erdoğan hakkında "denetimli serbestlik" hükmünden faydalandırarak serbest kalmasına karar verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın salıverilmesiyle tutuklu sayısı 8'e düştü

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesine göre "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan 36 zanlıdan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ve İşletme Müdürü Akın Çelik ile mühendisler Yalçın Erdoğan, Ertan Ersoy, vardiya amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmıştı.

Öte yandan Soma Adliyesi'nde, kazadan sağ kurtulan işçilerin savcılık tarafından ifadelerinin alınması sürüyor.