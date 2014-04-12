Taner Yıldız'dan Gültan Kışanak'a 'petrol' yanıtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP’li Gültan Kışanak’ın bir yabancı televizyon kanalına verdiği röportajda "Diyarbakır’da çıkan petrolden pay istiyoruz" açıklamasına, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan "Bu mümkün değil" yanıtı geldi.

Bakan Yıldız, "İster TPAO olsun, isterse özel sektörde olsun bir devlet hakkı alıyoruz. O devlet hakkından ayrı bir devlet hakkı olmaz, gündemimizde de yok" dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen hayırseverlerin Emniyet Müdürlüğü’ne aldığı 70 aracın anahtar teslim töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yıldız, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın "Diyarbakır’da çıkan petrolden belediye olarak bize de pay verilsin" sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"İster TPAO olsun isterse özel sektörde olsun bir devlet hakkı alıyoruz. O devlet hakkından ayrı bir devlet hakkı isteniyorsa bu mülkün değil. Böyle bir şey gündemimizde de yok. Ancak çıkartıldığı yerle alakalı ister köy, ister diğer yerleşim birimlerinde herhangi bir ihtiyaç olması halinde köy yolları, park bahçeler gibi bunu zaten gerek kamu, gerekse özel şirketler olarak yapıyoruz. Orada yıllık 1 milyar TL civarında yatırım yapıyoruz, petrol ve doğalgaz sektöründe yüzde 80-85’ini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapıyoruz."

‘Doğusuyla batısıyla bir bütünüz’

Bakan Yıldız, hükümet olarak Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a kadar hiçbir bölgeyi birbirinden ayrı tutmadıklarını, buralarda yaptıkları yatırımlarla yılda 3 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlattı.

Güneydoğu’ya havaalanları ve barajlar yaptıklarını, Diyarbakır’a OSB için 2 bin 400 dönüm arazi verdiklerini anlatan Bakan Taner Yıldız, "Jeotermalde yaptığımız bir uygulama var. İl özel idarelere gönderdiğimiz bir kısım ödenekler var. Dediğim gibi kamyonuydu, TIR’ıydı, belki tahrip olan yollar varsa onları onarmak üzere. Ben sayın Kışanak’ın bu niyetle söylediğini ümit ediyorum. Doğusuyla batısıyla biz bir bütünüz. Bu niyetle söylediğini ümit ederim. Başka niyetle söylememiştir diye düşünüyorum" dedi.