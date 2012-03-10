Taner Yıldız'dan doğalgaza zam sinyali

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, benzin zammının ardından doğalgaza da zam yapılabileceğini ima etti. Net ifadeler kullanmaktan kaçınan Yıldız, "Ham petrolün fiyatı son aylarda çok yükseldi. Bunlar bizim hoşlanmadığımız şeyler" diye konuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, olası bir doğalgaz zammına ilişkin, ''Şu ana kadar biz doğalgaz zammından daha ziyade vereceğimiz hizmetleri düşündük, ama takdir edersiniz ki ham petrolün fiyatı son aylarda çok fazla arttı, bunlar bizim hoşlanmadığımız şeyler'' dedi.

Yıldız, Şanlıurfa'da düzenlenen DEDAŞ bölge toplantısının ardından AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AKP Şanlıurfa milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Yıldız, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin, ''Benzine zam geldi, doğalgaza da zam gelir mi?'' şeklindeki sorusu üzerine Yıldız, bu yıl olumsuz hava koşulları ve çok sert geçen kışa rağmen herhangi bir sorun yaşanmaması için çabaladıklarını söyledi.

Kar ve yağmurun bereket olduğunu ve bu yağışlarla aynı zamanda barajların da dolduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

''Şu ana kadar biz doğalgaz zammından daha ziyade vereceğimiz hizmetleri düşündük, ama takdir edersiniz ki ham petrolün fiyatı son aylarda çok fazla arttı, bunlar bizim hoşlanmadığımız şeyler. Bölgemizdeki siyasi olumsuzluklar, siyasi istikrarın sıkıntıya uğraması, 'Arap Baharı'nın getirdiği yükler enerji sektörüne olumsuz yansıyor. Dolayısıyla dünyanın bize bu manada yük olduğunu görüyoruz. Ham petrolün hemen hemen yüzde 92'sini ithal eden, doğalgazın da yüzde 97,5'ini ithal eden bir ülke olarak da ham madde fiyatlarının, döviz fiyatlarının artmış olmasından hoşlanmadığımızı bir kez daha belirtmek isterim.''