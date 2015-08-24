Taner Yıldız'dan Demirtaş'a: Sazı alma zamanı geldi diyor belli ki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak, "Bu ülkenin yetiştirdiği evlatları ile dağdaki çapulcuyu nasıl aynı kefeye koyarsın. Dağdaki çapulcuya terörist diyemiyorsun. Sazı alma zamanı geldi diyor belli ki. Kimse senin sazına ve sözüne güven duymaz bu saatten sonra" ifadelerini kullandı. "Kandil, Gezi ruhunu yeniden canlandırmak istiyor" diyen Bakan Yıldız, yapılanın isyana teşvik anlamına geldiğini iddia etti.

AKP Kayseri İl Başkanlığı'nın, Ağustos ayı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Yıldız, 7 Haziran seçimlerinden sonra, AKP'nin hedef alındığı bir ortamdan, koalisyon kurulması süreçlerine geçildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Önümüzde hem Kayseri hem de ülkemizi ilgilendiren önemli bir seçim görüldü. Bu seçim için her birimizin istenilen oranda kampanya yapılamayabilir. Usulü farklı olabilir ama her ne olursa olsun bizler sandık sandık çalışmamız lazım. Türkiye’nin istikrarına koyduğumuz katkılar 14 yıldan bu yana devam ediyor. 14 Ağustos’ta 14. Yılını kutladık AK Parti’nin. Herhangi bir ümitsizliğe düşmeyin. Kamuoyunda bahsedilenlerin gölgesinde kalmayın. 7 Haziran seçimlerinde var ki bir mesaj bize iletildi. Biz bu mesajı doğru alıp doğru bir şekilde tedavi uygularız. Hiçbir zaman vatandaşımıza bu mesajı değiştirin demeyiz.

'TSK ile PKK nasıl her iki tarafı aynı kefeye koyuyorsun'

"Türkiye sahipsiz değil, her birimiz geleceğimiz ile birlikte Türkiye’ye sahip çıkarız. Kimse bu ülkeyi boş zannetmesin. Kimse ülkenin geleceği ile alakalı tereddüte düşmesin. Erken seçim ile alakalı takvim belirlenince Demirtaş, ‘‘Ama’sız silahlarını taraflar bıraksın’ dedi. TSK ile PKK nasıl her iki tarafı aynı kefeye koyuyorsun. Bu ülkenin yetiştirdiği evlatları ile dağdaki çapulcuyu nasıl aynı kefeye koyarsın. Dağdaki çapulcuya terörist diyemiyorsun. Sazı alma zamanı geldi diyor belli ki. Kimse senin sazına ve sözüne güven duymaz bu saatten sonra. Hiçbir şekilde ne ağacın, ne çimenin, ne de çiçeklerin arkasına sığınarak silahlı fotoğraf verilmez.

"Kandil dün bir mesaj gönderdi. Gezi ruhunun canlandırılmasını istiyorlar. Bu bir isyana teşviktir. Mevzu olan ülkenin kendisidir. Ülkenin istikbaline, istikrarını bir parti ile özdeş görenler AK Parti’ye ve değerli gönüldaşlarımıza vuruyorlar. Bu gün Gezi Parkı'nın tek başına tek başına masum bir çayır çimen olmadığını söylemiştik. Bir çok yerden yönlendirilen ve ülkenin istikrarı ile alakalı bir dönemdi.

'Bir yerel yönetim ben HDP’liyim diye yerel imkanlarını teröre kullanamaz'

"‘Ama’sız silah bırakacaksa PKK silah bıraksın ve tekrar kullanmayacak. Siz bu ülkede olmayan güveniniz bir daha kaybettiniz. PKK burada bir muhatap değildir. PKK yalnızca silah bırakmayacak, silahları yok edilecektir. Her bir şehidimizin birisi gerek ailesinde gerekse hepimizde çok derin yaralar bırakılıyor. Etkisiz hale getirilen teröristler ortaya çıkartılmıyor. Çok ciddi miktarda terörist etkisiz hale getiriliyor. Bundan geri durmayacağız. Bunun geri dönüşü yok. ‘Acaba bu mücadelede gevşeme olur mu?’ diye soruyorlar. Ne zaman silahlar gömülecek ondan sonra bizim konuşacağımız cümlelerimiz olur. Bizim çözüm süreci ile alakalı yaptıklarımızın istismar edildiğini gördük. En son 15 Nisan’da silahlar bırakılmış olsaydı, Türkiye’de bunları konuşmuyor olacaktık.

"Hiçbir göz boyamaya müsaade etmeyeceğiz. Geçtiğimiz gün Van’da belediyeye ait kamyonun içinde patlayıcı ele geçirildi. Bir yerel yönetim ben HDP’liyim diye yerel imkanlarını teröre kullanamaz. Buna müsaade etmeyiz. Türkiye’nin özellikle kaos oluşturulmaya çalışıldığı bir ortamda buna müsaade etmeyiz."