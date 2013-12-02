Taner Yıldız'a 'neden Kürdistan demiyorsunuz?' sorusu

Erbil'deki Petrol ve Doğalgaz Konferansı'nda konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız bölgesel yönetimden zaman zaman 'Kuzey Irak' diye bahsedince gazeteciler 'Başbakan Kürdistan diyor, siz neden demiyorsunuz diye sordu. Bakan Yıldız, Irak anayasasını referans gösterdi.

Erbil'de düzenlenen Kürdistan - Irak Petrol ve Doğalgaz Konferansı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldız, Türkiye 'nin Kuzey Irak ve merkezi Irak hükümetiyle geliştirdiği çok fazla ilişkisi olduğunu belirterek, "Biz bir hukuk devletiyiz. Yaptığımız anlaşmaların ister özel, ister kamu kurumu olsun her birinin Irak'ın bütünlüğüne konan katkı olduğuna inanıyoruz. Irak'ın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı fark etmez. Madem ki Irak bir bütündür, o zaman bizim bütün bölgelerle ilgili proje geliştiriyor olmamız lazım. Biz Kuzey Irak ile bir mutabakat sağladık ama bu devam eden bir süreç" diye konuştu.

Bağdat'a gelmeden önce Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani ve Neçirvan Barzani ile üçlü olarak, basın toplantısında açıklayacakları ortak metin üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yıldız, bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması için metni üç ayrı dilde okuyacağını belirtti.

Yıldız, Türkçe, İngilizce ve Arapça okuduğu metinde "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Türkiye'ye petrolün ticari ihracatı için Irak merkezi hükümetinin de rızasını almayı ve bütün tarafların yararına olacak üçlü bir işbirliği projesi başlatmayı arzuluyoruz.' Bizim ortak metnimiz budur" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları nezaket içerisinde götürmeye gayret ettiklerini belirten Yıldız, "Üçlü mekanizmanın toplantılarını Erbil'de, Bağdat'ta ya da Ankara'da rahatlıkla başlatabiliriz. Bunun bir uzlaşı içerisinde götürülmesi, tabi ki arzumuzdur" dedi.

Bakan Yıldız, "Kürdistan petrolü konusunda merkezi Irak hükümetinin rızasını aldınız mı" sorusuna, "Bağdat'a gitmeden önce Sayın Şehristani ki son derece şeffaf ve samimi bir görüşme yaptık. Biz Kuzey Irak ile yaptığımız mutabakatın tabi ki yanındayız ama bunun üçlü şekilde yürümesini arzulamaktayız. Bağdat'ta mı, Erbil'de mi toplanacağız. Buna Iraklı kardeşlerimiz karar versinler. Biz her ikisine de saygı duyuyoruz" cevabını verdi.

'Neden Kürdistan demiyorsunuz?'

Yıldız, bir gazetecinin "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'Kürdistan' ifadesini kullandı. Ama siz neden konuşmalarınızda Kuzey Irak ifadesini kullandınız?" sorusuna şu yanıtına verdi:

"Nasıl hitap edileceğini Irak Anayasası belirliyor. Ben zaman zaman bu ifadeyi zaman zaman da diğer ifadeyi kullanıyorum. Buradaki ister kamu isterse özel şirketler olsun Irak Kürdistan Bölgesel hükümetiyle sözleşmelerini yapıyorlar. Bu ismi, biz değil Irak halkı seçti. O yüzden biz bunu saygıyla karşılarız ve bu şekilde de hitap ederiz, bizim için fark etmiyor."