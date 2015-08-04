Taner Yıldız: PKK, Nişantaşı'ndaki vatandaşımızı da elektriksiz bırakma derdinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "HDP'ye verilen emanet oyların 3 gün elektriksiz kalınca ortadan kalkacağına inanyorum" açıklamasının çarpıtıldığını öne sürdü. "Büyük resme bakmak yerine sözlerimi çarpıtıyorlar" ifadelerini kullanan Yıldız, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bunlar, ellerinden gelse, sadece Çukurca'da yaşayan kardeşlerimizi değil, Nişantaşı'ndaki vatandaşlarımızı da elektriksiz ve doğalgazsız bırakma derdindeler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bunlar, ellerinden gelse, sadece Çukurca'da yaşayan kardeşlerimizi değil, Nişantaşı'ndaki vatandaşlarımızı da elektriksiz ve doğalgazsız bırakma derdindeler" ifadesini kullandı. Yıldız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakü-Tiflis-Erzurum (Şahdeniz) Doğalgaz Boru Hattı'nın Sarıkamış Yağbasan Köyü mevkisindeki kısmına gece bölücü terör örgütü tarafından saldırı düzenlendiğine ve patlama sonucu gaz akışının kesildiğine dikkati çekti.

Çukurca ve Mardin

"PKK'nın şu ana kadar Silopi elektrik iletim hattı, İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, Mardin'deki trafo merkezi ve Çukurca elektrik hattına yaptığı saldırılarla o bölgede yaşayan vatandaşların en temel ihtiyaçlarını engellemek istediğini" ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu menfur saldırılardan, en fazla bölgedeki kardeşlerimiz zarar görüyor. O bölgeden gelen tepkiler ve bizlere ulaşan şikayet mektupları, vatandaşlarımızın, söz konusu saldırılarla kendi huzur ve refahlarına kastedildiğinin bilincinde olduklarını gösteriyor. Vatandaşlarımız terör örgütünden de saldırılarından da son derece rahatsızdır. Bu geceki saldırı, Erzurum'dan ülkemizin batısına doğalgazı taşıyan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'nı hedef almıştır."

'Bunlar ellerinden gelse...'



"Bu saldırı, terör örgütünün, ülkemizin her bölgesindeki vatandaşların huzur ve refahına kastettiğinin en somut göstergelerinden biridir. Bunlar, ellerinden gelse, sadece Çukurca'da yasayan kardeşlerimizi değil, Nişantaşı'ndaki vatandaşlarımızı da elektriksiz ve doğalgazsız bırakma derdindeler."

Yıldız, "terör örgütlerinin bu saldırılarına devletin gereken karşılığı vereceğini" iddia ederek "Halkın huzur ve refahına kasteden bu saldırılar karşısında, terör örgütünün siyasi uzantılarının da artık gerçeği görmeleri, saldırılara tepki göstermeleri gerekmektedir. Aziz milletimiz, doğudan batıya kuzeyden güneye, birlik ve beraberlik içerisinde, terör belasının karşısındadır; 78 milyonun terör saldırılarına hep beraber tepki göstermesi de vatandaşlarımızın yaşananları son derece doğru okuduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

HDP'ye verilen emanet oylar 3 gün elektriksiz kalınca ortadan kalkar

Taner Yıldız fün yaptığı açıklamada "ister erken seçim olsun isterse olmasın HDP'ye verilen emanet oyların önemli bir kesimin ortadan kalkacağına inanıyorum. Hele hele 3 gün elektriksiz kaldığında bunu doğru değerlendireceğine inanıyorum" diye konuşmuştu.