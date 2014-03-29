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Taner Yıldız: Kılıçdaroğlu Suriye dinlemesini biliyordu, onun da ifadesine başvurulacak

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Suriye toplantısı ile ilgili dinlemenin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önceden bilindiğini iddia etti

29 Mart 2014 13:00

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri’ndeki Suriye odaklı toplantı ile ilgili dinlemenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bildiğini öne sürerek “onun da ifadesine mutlaka başvurulacaktır" dedi.

Suriye’ye müdahale ihtimallerinin ve Süleyman Şah Türbesi’nin durumunun görüşüldüğü, toplantıya ait kayıtlar ile ilgili Habertürk’e konuşan Bakan Yıldız,  Kılıçdaroğlu’nun söz konusu kayıtları internete sızdırılmadan önce bildiğini iddia ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu bunu biliyordu. Kimler getirdi onu, nasıl getirdi? Mutlaka kendilerini tanıyor. Onun da ifadesine mutlaka başvurulacaktır." şeklinde konuştu.

Taner Yıldız’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

 

Yekvücut olmak lazım

 

Partilerin bu seçim arenasında birbirinin lehine, aleyhine konuştukları bütün ortamlardan daha bağımsız, bütün konuşmalardan daha bağımsız, yalnızca bir partinin güveni, güvensizliği değil, devletin güvenliği ile alakalı, devletin ulusal güvenliği ile alakalı bir konu açılmıştır. Ve bununla alakalı bütün partilerin yekvücut olması lazım. Hangi yapı bunu dinlediyse ki bunlar ortaya çıkartılacak, onun karşısında bir devlet dili oluşturulması lazım.

 

Kılıçdaroğlu bunu biliyordu, ifadesine başvurulacak

 

Bir sorumuz daha var tabi. Sayın Kılıçdaroğlu bunu biliyordu. Kimler getirdi onu, nasıl getirdi? Mutlaka kendilerini tanıyor. Onun da ifadesine mutlaka başvurulacaktır. O da zannediyorum bu akşama kadar (dün akşama) kimlerin getirdiğine dair bu bilgiyi mutlaka açıklama yapacaktır.
Başbakanımızla paylaşmanız gerekirdi

Madem ki bu kadar ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir husus var niçin bunları gerekli mercilere, makamlara bildirmiyorsunuz. Siz bunu böyle yapsaydınız bir parti kaygısıyla yapmayıp da sade bir, yalnızca ulusumuzun güvenliğini düşünen birisi olarak yapsaydınız bile bunu belki Başbakanımızla paylaşmanız gerekirdi diye düşünüyorum. O açıdan bunun 3-4 cepheden ele alınması lazım.

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