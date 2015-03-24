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Taner Yıldız: Bir sınavdan geçtiğimize inanıyorum, Bülent abi çıkışlarını iyi niyetle yapmıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'Tabi ki Bülent abidir. Bir takım çıkışlarını yine iyi niyetle yapmıştır' dedi

24 Mart 2015 21:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışmalara ilişkin, “Bir sınavdan geçmiş olduk. Geçtiğimize inanıyorum” dedi.

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yıldız, “Tabi ki Bülent abidir. Bir takım çıkışlarını yine iyi niyetle yapmıştır. Son 3 gün içinde yaptığı açıklamalar şahsi açıklamalar bunun altını çizmekte fayda var" ifadelerini kullandı. Yıldız, Bülent Arınç’ın parti içindeki konumuna ilişkin “Tabi ki Bülent abidir. Bir takım çıkışlarını yine iyi niyetle yapmıştır. Son 3 gün içinde yaptığı açıklamalar şahsi açıklamalar bunun altını çizmekte fayda var. Hükümet sözcüsü olması son 3 gün içinde yaptığı açıklamaların bir kurumsal yapıdan mı, şahsi mi çok iyi ayırt edilmesi lazım. Kurumsal bir görüşü olmadığını kendisi de ifade etti. Bir defa daha altını çizmekte fayda var” diye konuştu.

 

‘Bülent abi bir takım çıkışlarını yine iyi niyetle yapmıştır’

 

Bülent Arınç'ın parti içindeki konumuna ilişkin Yıldız, "Tabi ki Bülent abidir. Bir takım çıkışlarını yine iyi niyetle yapmıştır. Son 3 gün içinde yaptığı açıklamalar şahsi açıklamalar bunun altını çizmekte fayda var. Hükümet sözcüsü olması son 3 gün içinde yaptığı açıklamaların bir kurumsal yapıdan mı şahsi mi çok iyi ayırt edilmesi lazım. Kurumsal bir görüşü olmadığını kendisi de ifade etti. Bir defa daha altını çizmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

 

‘Sayın Cumhurbaşkanımız çok emek verdi vermeye de devam ediyor zihnini, beynini bir yere asmadı’

 

Yıldız, "Sayın cumhurbaşkanımız çok emek verdi vermeye de devam ediyor. Onu bu davasından uzaklaştırmıyor. Cumhurbaşkanımız Ak Parti genel başkanlığı yapmış. Cumhurbaşkanı olduktan sonra zihnini beynini bir yere asmadı. Objektifliğini yeniden tanımladı. Bir takım kaygı ve tavsiyelerini dile getirdi" diye konuştu.

 

‘Görüş ve kaygılar yadırganmamalı aralarında iletişim problemi yok’

 

Arınç, "Çözüm süreci ile ilgili ayrıntıları daha detaylı anlatacağız" dedi. Şimdi biz bunu yapacağız. Görüş ve kaygılar yadırganmamalı. Aralarında bir iletişim problemi yok" dedi.

 

‘Muhalefeti çözüm süreci üzerinden yapmak doğru değil’

 

Çözüm süreci üzerinden tezat görüşlerin söz konusu olmadığını ifade den Yıldız, "Buradan bir ekmek çıkmaz. Muhalefeti çözüm süreci üzerinden yapmak doğru değil" dedi.

 

‘Bunu bir kriz noktası gibi göstermek doğru değil’

 

Başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin Yıldız, "Buna bir kriz dönemi demek yanlış olur. Oluşturulamaya çalışan algı acaba bir sıkıntı çıkar mı? Sıkıntı çıkmaz. Bunu bir kriz noktası gibi göstermek doğru değil" dedi.

 

‘Sosyal analiz yapanlar bizi ayırmaya çalışıyor biz bu oyuna gelmeyiz’

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden seçim çalışmaları yürütülüyor şeklindeki bazı algıları değerlendirmesi istenen Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın görev tanımlaması son derece açık. Kurumsal yapı ile duyguları karıştırmamak gerekir. Biz Ak Parti olarak seçimlere gidiyoruz. Bu hükümetin görevleri var. İnkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. Türkiye'de son 13 yıldaki yapı, Türkiye'nin istikrarı ile eş anlamlı görülmeye başladı. Sosyal analiz yapanlar bizi ayırmaya çalışıyor biz bu oyuna gelmeyiz" açıklamasında bulundu.

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