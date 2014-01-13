Taner Yıldız: Bir ihalede yolsuzluk yapıldı diye kenara çekilemeyiz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, son siyasi gelişmeleri stres testine benzetti. Yıldız, “Bunu geçenler oldu. Geçemeyen de var. Siyasi istikrarı tehdit eden her unsurda daha da sağlam durmalıyız. Biz yolsuzluklara hiçbir zaman müsaade etmeyiz. Yüzlerce binlerce ihale yapılıyor, velev ki bir ihalede yanlışlık var. Bunun gereği yapılır. Hepsi o. Bir ihalede yanlışlık yapıldı, ‘o zaman sen komple kenara çekil’ böyle bir şey yok" dedi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Taner Yıldız, "Biz Kuzey Irak ile alakalı gelirlerin bir kamu bankasında toplanması lazım geldiğini söylemiştik. Bu da Halk Bankası olur diye düşünüyoruz. Ancak Bir ABD bankasından bahsediliyor. Ama kim istiyor bunu? Bize resmi olarak gelen bir şey yok. Kim istiyorsa bunu bize söylemesi lazım. Niçin ABD bankası da Türk bankası değil bunu bize söylemesi lazım' ifadesini kullandı.

Taner Yıldız'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

17 Aralık süreci enerji sektörünü nasıl etkiledi?

Enerji sektörüne 17 Aralık’ın mutlaka etkisi olduğunu söylemem lazım. Bir yolsuzluğun ve usulsüzlüğün üzerine gitmek bizim temel görevimiz. Biri diyor ki, ‘1.5 milyar dolarlık bir yatırımı yapsam acaba ne tür sonuçlar alırım?’ Siz şimdi bunların her birini tedirgin edeceksiniz, ülkeye gelmesine mani olacaksınız. Bu son derece yanlış... O yüzden 17 Aralık’ın hızlıca toparlanması lazım ülkemizde.

'Top artık Irak’ta'

Kuzey Irak petrolü ile ilgili görüşmeler ne aşamada?

Biz bütün olumlu göstergelerimizi ortaya koyduk. Şu anda, Irak merkezi hükümetinin görüşmeleri ile Kuzey Irak Kürt yönetimi görüşmeleri var. Takip ettiğimiz kadarıyla olumlu gelişmeler var. Ama olumlu ve olumsuz top onlarda.

Bu konuda Halk Bankası ile ilgili tartışmalar var.

Halk Bankası Türkiye’nin artık prestijli kurumlarından biri. Oradaki şu veya bu gerekçeyle bir yıpranma hepimize yönelebilecek bir yıpranma olur. Biz Kuzey Irak ile alakalı gelirlerin bir kamu bankasında toplanması lazım geldiğini söylemiştik. Bu da Halk Bankası olur diye düşünüyoruz. Merkezi Irak ile Kuzey Irak’ın kendi içindeki görüşmeler en son bize yansıyan haliyle olumlu. Biz Halk Bankası ile devam edilmesini istiyoruz.

Irak buna olumlu bakıyor mu?

Bir ABD bankasından bahsediliyor. Ama kim istiyor bunu? Bize resmi olarak gelen bir şey yok. Kim istiyorsa bunu bize söylemesi lazım. Niçin olması gerektiğini söylemesi lazım. Niçin ABD bankası da Türk bankası değil bunu bize söylemesi lazım. Biz diyoruz ki normalde her gün dekontlarını ve bütün şeffaflığı ile beraber bunu biz sağlayabiliyoruz, bu sistemi kurabiliyoruz. Biz Halk Bankası işinin Türkiye’nin siyasi istikrarını bozmak isteyenler için ciddi bir argüman olduğuna inanıyoruz. Enerji sektörü de öyle.

Japonya, Singapur ve Malezya gezisinde ne elde edildi?

Japonya ile nükleer santral anlaşması bir çırpıda geçilemez. Yerli sanayiyi hareketlendirecek. Singapur Türkiye’de bir limana ortak. 740 milyon dolara özelleştirmeden yarı yarıya almışlardı. Şimdi o yatırım 1 milyar dolara taşınıyor. Enerji santrali özelleştirmelerine davet ettik. Onlar inceleyeceklerini söylediler. Malezya’da enerji devi Petronas ile olumlu bir görüşme yaptık. Onlarla 3. ülkelerle çalışmayı düşünüyoruz. Petrolle alakalı ortaklık yapılabilir. Afrika’da olabilir.

Yaşanan krizi ve yargıya yönelik atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her birimizin görev alanlarını çok iyi bilmesi lazım. Türkiye’nin siyasi istikrarına borçlu olanlar yalnızca siyasetçiler değil, yalnızca yürütme değil. Yargının da yasamanın da Türkiye’nin istikrarına borcu vardır. Aldıkları kararlar, yaptıkları işler bunu koruyup kollamaktır hukuk çerçevesinde. Biz hukukun üstünlüğüne inanan ama hukukun doğru kullanılması gerektiğini bilen kişileriz. O açıdan taşların yerine oturacağına inanıyorum.

‘Zor zamanların İnsanlarıyız’

AK Parti’deki istifaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burada bir benzeşme olsun diye söylüyorum. Fukushima’dan sonra bütün nükleer santrallerde stres testi dediğimiz bir test yaşandı. Bunu geçenler oldu. Bu stres testini geçemeyenler de oluyor. Biz özellikle siyasi istikrarı tehdit eden her unsurda daha da sağlam durmamız lazım. Çünkü niyetini, gayretini ortaya koymuş bir iktidar var. Niyeti tartışılan bir iktidar olsa 11 yıl vatandaşımız buna müsaade etmez.

Biz zor zamanların insanıyız. Yolsuzluklara ve usulsüzlüklere kayıtsız kalan bir yapı olsaydık, bu yapılanların bir kısmı doğru olabilirdi. Ama biz buna kayıtsız kalmayan, ama daha ötesine de kayıtsız kalmayan bir iktidarız. Daha ötesi de şu: ‘Yolsuzluk yaptın siyasi istikrarı bırak’. Bu olmaz. Eğer bir yerde yolsuzluk usulsüzlük yapılmışsa bunu cezalandırırsınız. Hem ülkeniz işlerine devam eder hem de siz devam edersiniz. Biz yolsuzluklara hiçbir zaman müsaade etmeyiz. Yüzlerce binlerce ihale yapılıyor, velev ki bir ihalede yanlışlık var. Bunun gereği yapılır. Hepsi o. Bir ihalede yanlışlık yapıldı, ‘o zaman sen komple kenara çekil’ böyle bir şey yok.