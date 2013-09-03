Taner Yıldız: Bana kalırsa benzin 2.5 lira olsun



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 5 lirayı geçen benzin fiyatıyla ilgili olarak, “Bana kalırsa 2.5 lira olsun. Petroldeki bu fiyatların sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, NTV’nin canlı yayınında NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'ın sorularını yanıtladı.

Taner Yıldız’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Doğu Akdeniz’de silah, balistik füze ve savaş gemisi gibi kavramlar enerjiyle ilgili olguları tetiklediğini görüyoruz. Son derece olumsuz etkiliyor. Siyasi istikrarsızlığın en olumsuz etkilediği bir bölgedeyiz.

Ön planda bulunan ülke Suriye’dir. Suriye’nin kendi ihtiyacını karşılamayacak bir petrol üretimi var. Suriye, arz-talebi etkileyecek bir ülke değildir. Yüzde 10’lar civarında bir artış oldu. Mısır’daki darbenin bize çok fazla tesiri var. Suriye’yle olan gerginliğin bize çok etkisi var.

Suriye konusunda Rusya’yla aynı görüşleri paylaşmıyoruz. Doğalgazda bir hibe söz konusu değil, doğalgaz alıp karşılığını önüyoruz. İran büyük devlet, Türkiye de büyük devlet. Siyaseten aynı şeyleri düşünmek durumunda değiliz. Enerji tedariki konusunda sıkıntı yaşanmayacağını düşünmekteyim.

Bana kalırsa benzin 2.5 lira olsun. 17 milyon araç kullananların ödediği verginin 76 milyona yayıldığını bilmeliyiz. Ben petroldeki bu fiyatların sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim.

İsraf etmeyelim. Enerji verimliliği programlarına uyalım. Ben isterim ki fiyatlar düşsün. Akaryakıt fiyatlarının eski seviyelerine döneceğini öngörüyorum.

Ben eğer benzini iki depo kullanıyorsam, her artışta bunu tutmak isterim. Ben ham petrol fiyatlarının yükseldiğinde tüketimin düşeceğini biliyorum. Akaryakıt üzerindeki vergilerin düşmesi şu anda söz konusu değil.

Bence toplu taşımaya gidebilmemiz gerekiyor. İstanbul’da 18 bin, Ankara’da 8 bin taksi var. Taksilerin doğalgaz ve elektrikle çalışmasını teşvik için çalışıyoruz.

‘Petrol bulundu’ demek için temkinli davranıyoruz. Akdeniz’de üç arama yaptığımız bölge var. Oradan da ümitliyiz. Sorunsuz alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Shell’le 450 milyon dolarlık anlaşma yaptık.

Aramalarımız devam ediyor. 2023 yılında en az Türkiye’nin ihtiyacının yarısını karşılamamız lazım. Bunun baskısı altında bulunduğumu söylemem lazım. Sorumluluk, omuzlarımızda ağır bir yük oluşturur. Aramaların sonucunu iki yıl içinde alırız.

Nükleer santral çalışmalarına 2014’te başlayıp, ilk üniteyi 2019’da devreye alacak şekilde çalışıyoruz.

Biz çevreye saygılı bütün bu çalışmaları yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Fuara bisikletle gideceğim. Bunun sembolik bir değeri olduğuna inanıyorum. İlle bölgede bir gerginlik mi çıkması gerekiyor. Enerji verimliliğiyle ilgili daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Çok kısa zaman içinde beni bisikletle göreceksiniz."