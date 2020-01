Taner Yıldız: Aldanmışlık duygusu başbakanımıza ağır geldi

AKP Kayseri İl Başkanlığının aday tanıtım toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Her altı ayda bir bize ömürler biçildi. ' Başbakan Tayyip Erdoğan'ı görevde göremeyeceksiniz' denildi. Şimdi 15 Şubat deniliyor. Sürekli bize ömür biçiyorlar. Biz hiç aldanmışlık duygusu yaşamadık. Başbakanımıza da bu günlerde acı gelen budur" dedi.

Kayseri AKP aday tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat merkezinde yapıldı. Tanıtıma Bakan Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AKP milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer AKP il başkanı Ömer Dengiz katıldı. Karayoluyla Konya'daki programının ardından, yağmur altında etkinliğe katılan Bakan Yıldız, salona girişte yolunu kesen davul ve zurnacıya korumaları aracılığıyla bahşiş verdi.

Bakan Yıldız, adayların ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, eski başkanlara teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi. Bakan Yıldız, 1994 yılında bazılarının göreve geldiğini hatırlatarak " Türkiye 'nin Ak Parti dönemi 1994 yılında başlayan belediyelerin başarı çalışmasıyla doğmuştur. 1994 yılının zorlu bir dönem olduğunu, merkezi hükümetle sürekli çeliştiğini görüyoruz. İktidara geldiğimizde de böyle oldu. Her altı ayda bir bize ömürler biçildi. 'Başbakan Erdoğan'ı görevde göremeyeceksiniz' denildi. Şimdi 15 Şubat deniliyor. Sürekli bize ömür biçiyorlar. Biz hiç aldanmışlık duygusu yaşamadık. Başbakanımıza da bu günlerde acı gelen budur. Ak Partiye oy verenler milli hasıladan yararlansın, vermeyenler yararlanmasın demedik. Nimet ve külfet ilişkisini bugün siyasi istikrar bozulsun diyenler anlayamadı. 17 Aralık'tan sonra Türkiye'de siyasi istikrarın bozulmasını isteyenler var. Bize deniliyor ki filan kurum temelinden sarsıldı. Türkiye'nin temeliyle oynadılar, saf dilliğe gerek yok. Her birinizin gayretleri ve dualarıyla oluşan siyasi istikrar bir anda bozulamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Hadi buyurun ne istiyorsanız yapın demeyiz. Siyasi istikar sadece Ak Parti'nin işi değildir. Onun korunması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Siyasi istikrarın korunması için herkesin çaba göstermesi gereklidir. Adama sorarlar siyasi istikrar sayesinde aldığın nimetle, külfet aynı mı diye?" dedi.

Bakan Taner Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Faizler eski haline dönecek. Biz petrol fiyatlarıyla dövizle uğraşırken, halka verilen zarar 120 milyar TL'dir. Böyle giderse enerji sektörü 7 milyar TL zarar yaşayacak. Zam yapmamak için direniyoruz, göğsümüzde eritmeye çalışıyoruz. Birilerinin tuzu kuru. Kurtlarla yediği, kuzularla ağladığı CHP , getirdiğimiz yenilikleri anlamıyor. Bize yolsuzlukla ilgili hangi tavır içinde bulunmamızı söyleyenler, 11 yıldır yaptığımız mücadelenin farkında değil. Kim yolsuzluk yaptıysa, usulsüzlük yaptıysa biz onun karşısındayız. Korumamız ve kollamamız söz konusu değildir. Hiçbir yolsuzluk, Türk siyaset tarihi üzerindeki oyunları makul hale getirmez. Yolsuzluğun arkasına saklanıp kimse bu iktidar üzerinde oyun oynayamaz. 1.5 yıl içinde seçimler var. İktidarı beğenmiyorsanız, vermezsiniz oyunu. Ama iktidarı başka türlü yıkmaya devirmeye çalışırsanız biz onunla mücadele ederiz.

Garip, gurabaya makarna dağıtıyoruz, kömür dağıtıyoruz. Merhametimizi kimse sulandıramaz. Yoksulla her zaman yan yana olacağız. Bizi caydırmak isteyenlerin tuzu kurudur. Ak Parti siyasetinin her zaman yanı başında olacağız. Nasıl zemherilerden, bahara çıktıysak, bizler her 2 seçmenden birinin Ak Parti dediği döneme geldik. Biz mazlum edebiyatı yapmıyoruz, ama bir kısım zalimlerin yaptığını vatandaşlara anlatacağız."

Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, Akkışla adayı Ali Ergül, Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu, Develi Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar, Felahiye başkan adayı Vural Coşkun, Hacılar Belediye Başkan adayı Doğan Ekici, İncesu Belediye başkan adayı Zekeriya Karayol, Melikgazi Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Özvatan belediye başkan adayı Nasip Aksoy, Pınarbaşı belediye başkan adayı Yusuf Altıparmak, Sarıoğlan Belediye başkan adayı Ali Taştan, Kocasinan belediye başkan adayı Mustafa Çelik, Sarız Belediye Başkan adayı Ömer Akpınar, Talas Belediye başkan adayı Mustafa Palancıoğlu, Tomarza Belediye Başkan adayı Fahrettin Işık, Yahyalı Belediye başkan adayı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye başkan adayı Abdülkadir Akdeniz, salonu dolduran partililere tanıtıldı.