Taner Yıldız: 6 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sekiz işçiye daha ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'da facianın meydana geldiği maden ocağında akşam saatlerinde açıkladığı 8 naaşa ek olarak 6 işçinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Yıldız akşam saatlerinde bir açıklama yaparak 8 işçiye ulaşıldığını belirtmişti. Yıldız geceyarısı yaptığı yanı açıklamasında ise iki bloğa da ulaşıldığını ve 14 işçinin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Yıldız şu ana kadar madenden 290 kişiyi çıkardıklarını sözlerine ekledi.

İşte Yıldız'ın açaklamaları;

“284 işçimiz hayatını kaybetmişti ve onlar birinin haricinde de ailelerine teslim edilmişti. Arkadaşlarımızın yaptığı son tespitlerde 14 işçimiz daha tespit edildi. 6 işçimizi dışarı çıkarttılar ve Akhisar devlet Hastanesi’nin morguna gönderildiler. En az 2 veya 3 işçimize de ulaşmayı bekliyoruz. Sabaha kadar bu çalışmaların önemli bir bölümünü tamamlamayı planlıyoruz.”

“Tespit etmiş olduklarımızla birlikte 298 işçimize ulaştık ancak en az 2-3 işçimizin daha içeride olduğunu tahmin ediyoruz. Ailelerin bize ulaştırdıkları sayı bulun gösteriyor. Şu anda 284+6, 290 işçimiz maden dışına çıkarılmış ve ailelerine teslim edilmek üzere işlemleri tamamlanmış durumda.”

“Son çıkarılan işçiler 1600-1700 metrede bulundu çıkış mesafesine göre. Birinci blok tamamen bitirilmiş oldu. İkinci blokta aramalar devam ediyor. Dediğim gibi 2 veya 3 tespitten sonra tahminlerimize ulaşmış olacağız. Bütün bu işlemlelri bitirdikten sonra maden ocağımız tekrar tamamen aranacak ve aile başvurularıyla karşılaştırılacak.”

“Vefat eden bütün işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabrı cemil temenni ediyoruz. Çok ekstra bir şey olmazsa bir sonraki toplantıyı sabah yapacağız.”

Birinci bloktan 8 kişi

Yıldız, akşam saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, madendeki aramanın aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yangın söndürme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla işçilere daha hızlı ulaşmanın mümkün olabildiğini söyleyen Taner Yıldız, şöyle konuştu:

"Yangın söndürme faaliyetleri bittikten sonra önemli ölçüde rahatlayacağımızı ve işçilere daha hızlı ulaşacağımızı söylemiştik. Hamdolsun söylediğimiz gibi oldu, mahçup olmadık. İki blok var, birincisinde 8 işçimiz tespit edildi. Onlar şimdi dışarı alınıyor. Mesafe 2 kilometre civarında. Dolayısıyla biraz sürecek. İnşallah kazasız belasız kurtarma ekipleri onları çıkarırsa o bölüme geçecekler."

Çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Yıldız, "Sabah 4-5-6 hızlıca bu işi yapmamız lazım. Buradan Akhisar'daki hastaneye geçiyor. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz, ailelerimizin o halini görünce nasıl kayıtsız kalacaksın, bütün arkadaşlarımız da öyle davranıyor çalışanlar ailelerin o yapısını görüyorlar orada uğraşmaktan başka gayret etmekten başka bize bir şey kalmıyor" dedi.