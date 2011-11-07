Taner Yıldız: 1999 toplanan deprem paraları 2001 krizinde harcandı



T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 1999 depreminden sonra toplanan paraların 2001 krizinde harcandığını söyledi.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan vekili Sadık Yakut, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ak parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer ve Pelin Gündeş Bakır Ak Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenen bayramlaşmaya katıldı.





'2001’de toz pembeyken, Türkiye toz dumadı'



1999 yılında meydana gelen depremin ardından toplanan deprem vergisinin 2001 krizinde harcandığını anlatan Bakan Yıldız, şöyle dedi:



"Hatırlayın, 2001 yılında Dünya toz pembeydi. Herhangi bir global kriz yoktu. Buna rağmen Türkiye toz duman hale gelmişti. Bu siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanmıştı o yıllarda.



238 milyar dolar zararı oldu, 48.5 milyar doları bankacılıktan olmak kaydıyla. Çok büyük zararını çektik bunların. O deprem vergisi dediğimiz vergilerle toplanan paralar o yıl ki krize gitmişti. O yüzden Türkiye artık siyasi istikrarıyla beraber bütün sektörlerdeki başarısını katlayarak devam ettirecektir. Yalnızca enerji sektörüne has bir konu değil .



Ama bu özel sektör tarafından harcanan para olduğu için kamu sabit sermaye yatırımlarını azalttığı için önemli bir başarı sağlanıyor özel sektör harcamalarıyla beraber. Bundan sonra da bu durmaz devam eder.”











