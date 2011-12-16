Tane ile ilaç satışı gündemde!



T24 - İlaçta bütçeyi aşan hükümet ne tür tedbir alacağına yönelik çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede ilaçta taneyle satış planlanıyor.

Radikal'in haberine göre, ilaçların taneyle satışı uygulamasına gelecek yıl başlanması düşünülüyor. Ayrıca reçeteye yazılacak ilaçların 4 ilaçla sınırlandırılması da gündemde.



İlaçta bütçeyi aşan hükümet önce eczacılarla ilgili bir dizi önlem aldı. Bu nedenle iskonto oranını arttırdı. Yüzde 7.5 artan iskonto oranından sonra hastalar kullandıkları ilaçlara ulaşamayınca iskonto tedbirinden geri adım atıldı.



Ancak hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Sağlık Bakanlığı ilaçla ilgili alınacak tedbirler üzerinde çalışma yapıyor. Bunlardan bir tanesinin de çöpe giden ilaçları önlemek için taneyle ilaç satışı olduğu belirtildi.



Yetkililer, bu konuda hazırlık yaptıklarını belirterek, ancak şu anda sektörün hazır olmadığını söylediler.



Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik getiren yasa tasarısına ilaç kutusunda alınabilecek katkının ayrıntıları belli oldu. Buna göre 3 ilaç için 3 lira formülü uygulanacak. 3 kutuyu geçen her ilaç için yine 1 lira katkı alınacak. Ayrıca Danıştay’ın iki kez iptal ettiği reçeteye ilaç sınırlaması gelecek.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu dün yapılan ‘tali’ komisyon toplantısında ise 4 ilaca kadar 3 lira bundan sonra ki her bir ilaç için ise 1 lira alınması önerisi ortaya çıktı. Tali komisyonun önerisi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.





