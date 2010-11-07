-TANDOĞAN'IN DURUMU İYİ ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Medical Park Özel Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Şerif Köksal, Medical Park Antalyaspor-Bursaspor karşılaşmasında gol attığı pozisyonda sakatlanan Ali Tandoğan'ın temporal kemiğinde çökme olduğunu söyledi. Başhekim Dr. Şerif Köksal, Medical Park Antalyaspor-Bursaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Ali Tandoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köksal, ''Tandoğan'ın temporal kemiğinde çökme kırığı mevcut. Bu kırık beyin dokusuna ulaşmış bir kırık değil. Hayati tehlikesi yok, şuuru da yerinde'' dedi. Tandoğan'ın temporal kemiğinde çökme kırığının bulunduğunu söyleyen Köksal, bu kırığın beyin dokusuna ulaşmış bir kırık olmadığının altını çizdi. Kırığın kafa içerisinde herhangi bir kanama yapıp yapmayacağının hastanın izlenmesi ve seri tomografiler ile belli olacağını belirten Köksal, şöyle konuştu: ''Tandoğan'ın hayati bulguları tümüyle stabil ve şuura açık. Ancak kafa travması vakalarında travmanın orta ya da şiddetli olmasına bakılmadan gözlem altında görüntüleme yöntemlerinin seri biçimde tekrarlanması gerekmektedir. Gerekli hallerde ise cerrahi veya medikal girişim yapılması en temel yöntemdir. Tandoğan'ın hayati tehlikesi yok. Şu anki sağlık durumuyla da futbol hayatını engelleyecek bir sağlık sorunu yok.'' Köksal, Ali Tandoğan'ın bir süre gözlem altında tutulacağını belirterek, hastaneden taburcu ya da sevk edilme süresinin tedavi sürecine göre belirleneceğini söyledi. Öte yandan Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve futbolcular Necati Ateş, Uğur İnceman ile Tuna Üzümcü, hastaneye gelerek Ali Tandoğan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna Üzümcü, ''Tandoğan büyük bir tehlike atlattı. Kendisiyle görüştüm. Sağlık durumu iyi. Sakatlığından dolayı büyük üzüntü duyduk'' dedi.