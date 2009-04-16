Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde ekmek pişirmek için yakılan tandıra düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbekir mahallesinde oturan B.Ş, ekmek pişirmek için evlerininbitişiğindeki tandırı yaktı. Bu sırada yanında bulunan 5 yaşındaki çocuğu A.Ş, dengesini kaybederek yanan tandıra düştü.

Annesi ve komşularının yardımıyla tandırdan çıkarılan A.Ş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne B.Ş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tedavi altında olan A.Ş'nin ise hayatı tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

