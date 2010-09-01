Tan: Türkiye ile ABD arasında bir kriz yok

T24 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, 'Ankara ile Washington arasında kriz var' haberlerine ilişkin, "Hayır, bu tür haberlerin tümü gerçek dışıdır. Böyle bir şey sözkonusu bile değil" dedi.



Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'la görüşmesinden notlar şöyle:





Bir süredir Washington ile Ankara arasında 'Soğuk rüzgarlar esiyor. Kriz var' yorumları yapılıyordu.



Öyle bir hava esti ki sanki Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık bitme noktasına gelmişti.



Son olarak, Beyaz Saray, ''Eğer böyle devam ederseniz istediğiniz silahları alamayacaksınız uyarısı yaptı'' gibi iddialar kulislere hakim olmaya başlamıştı.



Önceki gün bu iddialar yoğunlaştı.



Çünkü Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Washington'a gitmiş ve Büyükelçi Namık Tan ile birlikte temaslarda bulunmuştu.



Bu gelişme yine ''Kriz var, çözmeye çalışılıyor'' diye yorumlanmıştı.



Önce şunu aktarayım:



Namık Tan Washington'a gitmeden önce uzun yıllar Ankara'da çalışmış bir diplomattır.



Diplomatlığın ötesinde çok yakın dostumdur.



İyi tanırım.



Bu detayı şunun için aktarıyorum.



Namık Tan kriz yaratan değil kriz çözen, yalnızca diplomat değil aynı zamanda bir insandır.



İşte bu nedenle ben bir hafta boyunca Müsteşar Sinirlioğlu ile yaptıkları görüşmelerden bir kriz değil stratejik ortaklığı daha da derinleştirecek bir gelişme bekliyordum.



Nitekim öyle de oldu.



Namık Tan'a açıkça sordum:



''Ne oluyor? Bir kriz mi çıktı? ABD, Türkiye'yi silah vermemekle sıkıştırıyor mu?''



Tan çok kesin bir ifadeyle şu cevabı verdi:



''Hayır. Bu tür haberlerin tümü gerçek dışıdır. Böyle bir şey sözkonusu bile değil.''



Tan'la uzun bir sohbet yaptım ancak diplomatik hissiyatlarda bir yanlış anlaşılma olmasın diye sohbetin tümünü aktarmıyorum.



Yalnız Ankara'da yaptığım temaslar ve daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Azerbaycan gezisi sırasında uçakta yaptığım sohbet birleşince şu gerçeğe ulaşıyorum:



Türkiye ile ABD arasında bir süredir ''bazı yanlış anlaşılmalar' nedeniyle sıkıntılar vardı. Bu son görüşmelerle bu sıkıntılar da ortadan kalmış görünüyor. Yani özetle sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı koparacak, sıkıntıya sokacak bir durum söz konusu değil.





ORTADOĞU, İSRAİL VE İRAN



Türkiye'nin son döbnemde uyguladığı dış politkada ana hedef 'komşularla sıfır problem' ekseni üzerine oturtuldu.



Yani Türkiye'nin çevresini kuşatan Ermenistan sorunu, Irak ve Kuzey Irak meselesi, Suriye sınırı, İran ambargosu, Yunanistan'la Ege ve Kıbrıs sorunu çemberi bu sıfır sorun stratejisiyle aşılmaya çalışılıyor.



Bunun somut örnekleri şöyle sayılabilir: Milli Siyaset Belgesi'nde Ege'deki 12 milin savaş nedeni sayılmasının iptali, Ermenistan'la görüşmeler, Suriye ile vizenin kalkması, Irak'la yeni dönem arayışları...





İSRAİL MESELESİ



Mavi Marmara gemisi ve İsrail komandolarının baskını Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde bir sıkıntı faktörü olarak netleşmiştir. Ancak bu gelişme iki ülke arasında bir soruna dönüşse de bu sorunun Türkiye ile ABD arasında Yahudi lobisi nedeniyle bir krize dönüşmesinin beklenmesi yanlıştır.



Bütün bunları alt alta toplarsak şu aşamada Türkiye ile ABD arasında bir kriz var demek gerçek dışıdır.





