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Tan Sağtürk eski tekvandocuymuş

Tan Sağtürk, bir dönem tekvando sporu ile ilgilendiğini söyledi.

24 Nisan 2009 03:00

Tan Sağtürk, bir dönem tekvando sporu ile ilgilendiğini söyledi.

Kürşat Başar'ın programına konuk olan Sağtürk "Ben Türkiye tekvando şampiyonu olmuştum" dedi ve bu şampiyonluğu tüy sıklette elde ettiğini belirtti.

"Güzel de döverim, bacaklar da kalkar" diyen ünlü balet, bu yeteneğini fark eden öğretmenlerinin önerisi üzerine ailesinin kendisini dansa yönlendirdiğini söyledi.

Annesinin kendisini dansa yönlendirmek için söylediği, "Benim sana anlattığım masalların baş rolünde oynamak ister miydin?" sözünden çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

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