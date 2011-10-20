Tan: Her türlü önlemi almaya hakkımız var







YILDIZ YAZICIOĞLU - Washington

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Türkiye'nin 24 şehit verdiği terör saldırısı nedeniyle ABD'nin başkenti Washington ile Ankara arasında görüşme trafiği yaşandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye saatiyle 19.00'da (yerel saat ile 13.00 civarında) ABD Dışişleri Bakanlığı'na şahsen gitti ve 'kara operasyonu' da dâhil olmak üzere her türlü şekilde bu saldırıya yanıt verilmesi kararlılığını ABD tarafına iletti. Tan, T24'ün "ABD'nin egemen güç olduğu Irak sınırları içerisine kara operasyonuna tepkisi olur mu?" sorumuza karşılık, "Ülkemiz toprakları teröristlerin saldırısı, tehdidi altındadır. Biz bu saldırıyı defetmek için aklınıza gelebilecek her türlü önlemi alacağız, bunları almaya da hakkımız var. Bu konuda hiç kimsenin tereddetü olmamalıdır" dedi.



Türkiye sınırları içerisinde PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırısı, ABD açısından da sıkıntı yarattı. Bölgedeki askeri varlığı dolayısıyla Irak'ta egemen güç konumunda olan ABD'nin, 'Kürt yönetimi kontrolündeki kuzeyde yeterince etkili olmaması' ve 'PKK terörü konusunda Türkiye'nin askeri yöndeki beklentilerini yeterince karşılayamaması' sorunu kendini yeniden açıkça gösterdi. Kuzey Irak'ta yerleşik PKK örgütünce Çukurca'da gerçekleştirilen saldırıyla Türkiye'nin 1993'ten beri baskın ile aynı anda çok sayıda kayıp vermesi, Washington'da da değerlendirmeye alındı. Türkiye'nin, her düzeyde ABD makamlarına defalarca ilettiği PKK terörüne karşı ABD tarafınca Irak'ta uygulanması istenen askeri önlemler yeniden masaya getirildi.



Türkiye'nin, Irak'ta silahlı kuvvetlere sahip ABD'nin PKK ile mücadelede üstüne düşenleri yerine getirmesine ilişkin beklentileri, Washington Büyükelçisi Namık Tan tarafından da resmen ABD Dışişleri Bakanlığı'na yeniden iletildiği öğrenildi. Tan'ın, bakanlıktaki muhatapları ile yerel saat ile 13.00 civarında görüşmelerde bulunduğu ve Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ifade ettiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen temaslar sonrasında ABD Başkanı Barack Obama'nın terörü lanetleyen yazılı mesajı ise, Beyaz Saray tarafından açıklandı. Obama'yı takiben ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan da "Türkiye ile güçlü işbirliğimiz devam edecek" açıklaması geldi.





Namık Tan T24'e konuştu



Bu görüşme trafiği öncesinde T24'ün terör saldırına ilişkin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Namık Tan, öncelikle bu saldırıya tarifi mümkün olmayacak boyutta üzüldüğünü belirtti. Tan, "Gerçekten düşünüyorum, şehit düşen hem askerlerimizin hem de polislerimizin yakınlarının durumunu, acılarının boyutunu, buna nasıl katlanacaklarını bilemiyorum. Onlara sabır ve metanet diliyorum. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.



Terör ile herhangi bir yere varılamayacağını ve Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini söyleyen Tan, şiddetin, terörün, silahın hiçbir meşru davanın da aracı olamayacağını vurguladı.

"ABD'nin muktedir olduğuna inanıyoruz"



Türk-Amerikan ilişkileri bakımından ABD'nin, PKK'yı terör örgütü olarak niteleyen ilk ülke olduğunun altını çizen Tan, "Terörle mücadele konusunda bugüne kadar yaptıklarına müteşekkiriz. Ancak ABD'nin bizim müttefikimiz olarak biz inanıyoruz ki bundan daha fazlasını yapmaya muktedir olduğunu biliyoruz. ABD yönetiminden bu yönde beklentilerimiz mevcuttur. Bu beklentilerimizin süratle karşılanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'Sorumluluk' hatırlatması



ABD'nin teröre maruz kalmış bir ülke olarak Türkiye'yi en iyi anlayabilecek müttefik ülke olduğunu dile getiren Tan, "Şu anda Irak'ta ABD'nin silahlı kuvvetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör odaklarının yok edilmesi hususunda ABD'nin sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.



Tan, Irak'taki egemen güç konumundaki ABD'nin Türkiye'nin kara operasyonuna tepkisinin ne olacağı yönündeki sorumuzu da açık bir dille yanıtladı. Tan, şunları dile getirdi:



"Ülkemiz toprakları teröristlerin saldırısı, tehdidi altındadır. Biz bu saldırıyı defetmek için aklınıza gelebilecek her türlü önlemi alacağız, bunları almaya da hakkımız var. Bu konuda hiç kimsenin tereddetü olmamalıdır. Hiçbir ülke kendi toprakları dışından halkına, ülkesine yönelik böyle bir terör saldırısının devamına müsaade edemez. Biz de etmeyeceğiz. Mutlaka ve mutlaka buna son vereceğiz. Bunun için her türlü önlemi alacağız, ne gerekiyorsa yapacağız."