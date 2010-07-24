-TAN: "GÖRÜŞ FARKLILIKLARI GÖLGE DÜŞÜRMEZ" WASHINGTON (A.A) - 24.07.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye ve ABD arasındaki görüş farklılıklarının geçici olduğunu, bunların iki ülke arasındaki ittifakın temellerine gölge düşürmediğini belirterek, "Yöntem ve yaklaşımlardaki farklılıkların, bu değerli ilişkiyi gölgede bırakmasına izin verilmemeli" dedi. ABD'deki düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Türkiye Projesi tarafından düzenlenen "Değişen Dünyada Türk-Amerikan İlişkileri" başlıklı konferansta konuşan Tan, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türk-Amerikan ilişkileri için kullandığı "model ortaklık" nitelemesinin, iki ülke arasında ortak değer ve ilkeleri temel alan yakın işbirliğinin önemini vurguladığını belirtti. Türkiye ve ABD'nin birbirine ihtiyacı olduğunu, geçmişten önyargılar miras almadıklarını, iyi ve sağlam anılara sahip oldukların kaydeden Tan, Ortadoğu, Afganistan, Kafkaslar gibi dünyanın birçok bölgesindeki ve birçok konudaki hedeflerinin örtüştüğünü ifade etti. Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik dokusunun zaman içinde daha da çeşitlendiğini ve zenginleştiğini ifade eden Tan, "(Türkiye ile ABD arasındaki) görüş farklılıkları sadece geçici ve ittifakımızın temellerine gölge düşürmez. Belli konulardaki metodolojik farklılıklar, ortak ilkelerimize baskın çıkmaz" dedi. -"EKSEN KAYMASI TARTIŞMALARI YANLIŞ"- İki ülkenin tarihin akışı içinde yaşadıkları bazı zorlukları geride bırakmayı başararak, aralarındaki stratejik işbirliğini yeni perspektiflerle sürdürdüğüne işaret eden Tan, Türk dış politikasında "eksen kayması" tartışmalarının da yanlış olduğunu, Türkiye'nin batıya yöneliminin, Cumhuriyet'in kuruluşundan da önce başlayan geri döndürülemez bir süreç olduğunu vurguladı. Tan, Türkiye'nin "komşularla sıfır sorun" politikasının kapsayıcı nitelik barındırdığını ve dini ya da ideolojiyi temel almadığının da altını çizdi. Türkiye'nin bu politika sayesinde tüm komşularıyla olumlu değişimleri hayata geçirmeyi başardığını ve bu ülkelerin sadece dördünde nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğunu belirten Tan, Türkiye'nin aynı zamanda, komşu bölgeler ve ötesinde barış ve istikrarın teşviki çabalarında daha katılımcı bir rol üstlendiğini ve profilini artırdığını, aralarında sorun yaşayan tarafları uzlaştırma yolunda ciddi çabalar harcadığını söyledi. Türkiye'nin diğer küresel aktörlerle ilişkilerinin birbirini tamamlayıcı olduğunu ifade eden Tan, "Bundan dolayı, ABD ve AB ile ilişkilerimiz Avrasya ve Orta Doğu'daki mevcudiyetimizi tamamlıyor. Bunlar birbirini karşılıklı dışlayan ögeler değil. Dolayısıyla, Suriye ya da Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek, eksen kaymasına işaret etmiyor" dedi.