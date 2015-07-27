'Tampon bölge için anlaştık'



Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin uzun zamandır istediği tampon bölge konusunda ABD ile anlaştığını duyurdu. Haber, ABD Başkanı Barack Obama'nın Etiyopya ziyaretine eşlik eden üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırıldı.

IŞİD militanlarının bölgeden temizlenmesi için birlikte çalıştığını belirten Amerikalı yetkili, "Amaç, IŞİD'den arındırılmış bir bölge oluşturmak ve Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca güvenlik ve istikrarı sağlamak" diye konuştu.

Yetkili, tampon bölgeye ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışıldığını, ancak bu yöndeki askeri çabaların uçuşa yasak bölgeyi kapsamadığını vurguladı.

Ankara, uzun zamandır tampon bölgenin yanı sıra uçuşa yasak bölge oluşturulmasını da talep ediyordu. Haberde Türkiye'nin IŞİD'e karşı karada mücadele eden ortaklarına da destek vereceği ifade edildi.

Ankara NATO'dan destek bekliyor

Resmi bir ziyaret için Portekiz'de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lizbon'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, bölgesindeki güvenlik tehditleriyle ilgili NATO'daki müttefiklerinden birlik ve destek beklediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve çevresindeki güvenlik tehdidin son dönemde arttığına işaret ederek, salı günü düzenlenecek NATO Konseyi toplantısında Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ve bölgedeki güvenlik tehditleriyle ilgili bilgi vereceklerini dile getirdi.

"Kürt kontrolündeki köyü vurmadık"

Öte yandan Türkiye hükümetinden bir yetkili, Suriye'de Kürt YPG güçlerinin kontrolündeki bir köyü vurdukları iddiasını yalanladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkili, YPG kontrolündeki Zor Mağar köyünü vurmadıklarını belirterek Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının IŞİD'e ve Irak'taki operasyonlarının da PKK'ya yönelik olduğunu söyledi.