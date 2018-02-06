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Tamir ettiği telefonun bataryası patladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, telefon tamircisi Ayhan Şahin, tamir ettiği cep telefonunun bataryasının patlayarak alev almasıyla yaralandı

06 Şubat 2018 18:08

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, telefon tamircisi Ayhan Şahin, tamir ettiği cep telefonunun bataryasının patlayarak alev almasıyla yaralandı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
İnegöl’de ikamet eden Aykan Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir için Cuma Mahallesi Sarraflar Çarşısı\'nda faaliyet gösteren arkadaşı telefon tamircisi Ayhan Şahin’e götürdü. Ayhan Şahin, aparatıyla söktüğü şişen batarya bir anda patladı ve şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Şahin\'in kaşlarının ve saçının bir kısmı yandı.

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