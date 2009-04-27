Tamiller Londra'da polisle çatıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hindistan ve Sri Lanka Büyükelçilikleri önünde gösteri düzenleyen Tamiller ile polis arasında çatışma çıktığı bildirildi.



Polis açıklamasında, Sri Lanka'da Tamil gerillalarına yönelik operasyonların sona erdirilmesini isteyen göstericilerin, Hindistan Büyükelçiliği çevresindeki polis hattını yararak elçiliğin kabul bölümüne dek girdikleri ve camları kırdıkları kaydedildi.



Olaylı gösteriler sırasında 2 polisin yaralandığı, 6 protestocunun da gözaltına alındığı belirtildi.



Bu arada Londra'da, Parlamento Alanı'nda Tamil yanlılarının gösterilerinin ise olaysız biçimde sürdüğü haber verildi.

