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Spor

Tamer Tuna: Galatasaray kaleye çok kolay geldi

''Mağlubiyette Gomis'in etkisi var''

25 Aralık 2017 01:22

Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna, Galatasaray’a 3-1 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ‘’ İkinci yarıda işler tamamen değişti ve Galatasaray kaleye çok kolay geldi. Çok adamla baskı yaptılar’’ dedi.

Tuna’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Maçı kazanmak için cevabınız olmalı”

Biz mümkün olduğunca kalemizden uzak oynamaya çalışıyoruz. Mesafeyi bir kere yaklaştırdık. Gomis’in etkisi vardı, savunmamızın da etkisi vardı. Gomis ile kim eşleşebilir diye düşünüyorsunuz. Galatasaray’ın bu rahatlığı vardı. İkili sıkıştırmalar yapmak istedik orta sahada. Ya da stoper çok yakın oynayacaktı. Maalesef bunun etkisi oldu. Yediğimiz gol de bizi bozdu.

Maçı kaybetme sebepleri

İkinci yarıda işler tamamen değişti ve Galatasaray kaleye çok kolay geldi. Çok adamla baskı yaptılar. Topu kazanma sürelerini 7 saniyenin altına düşürdüler. Tabii ki biz nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Maçı kazanmak için cevabınız olmalı. Zaman zaman bunu yaptık, ikinci yarıda düşüş oldu. Maçı kaybetmemize bunlar neden oldu diye düşünüyorum

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