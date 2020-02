Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"

\"Şenol hoca, çalışma alanını bize açan bir teknik adamdı\"

\"Kulüp sahibi olmak gibi düşüncelerim var\"

\"Beşiktaş ile dolu dolu 4 sezon geçirdim ve 3\'ünü şampiyonlukla bitirdik\"

\"Demba Ba ile ilgili hiç bilinmeyen şeyler var\"

İSTANBUL,(DHA)

Tamer Tuna, Beşiktaş\'ta teknik direktörlük yapmak istediğini belirterek, \"Beşiktaş\'ta 2 yıl antrenörlük yapmak ve şu anda orayla addedilmek gerçekten önemli. Bir söz vardır; \'İmparator olmadan önce herkes oraya yaraşır bir adam olduğunuzu düşünür\' diye. Ben daha orada teknik adam olmadım ancak olacak kapasitem herhalde var\" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl\'ün sorularıyla katıldığı, Yasin Dallı\'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ajans Saati programında flaş açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği süreçlerin kendisine katkı sağladığını belirten Tuna, \"Neticede Beşiktaş. Ben hem futbolculuk hem de antrenörlük yaptım. Bir kere Şenol hocayla çalıştım ve iki sezon boyunca inanılmaz tecrübeler yaşadım. Başkanımız Fikret Orman ve yönetimiyle yaşadıklarım da öyle. Emin olun, bu işi çok uzun yapmayacağım, çok kısa yapacağım. Farklı planlarım var teknik direktörlükle ilgili ve bunu yapacağım. Ama şu anda içinde bulunduğum o yapı itibarıyla kazandığım 20 sezonluk tecrübe var diyebilirim. Yaşanan şampiyonluklar, başarısızlıklar. Yönetim anlayışının içinde de gördüm çünkü çok dahil oldum. Tanık olduğum ve dinlediğim çok iletişim oldu. Başkanımızın özellikle nasıl olunması gerektiğiyle ilgili yaşattığı büyük tecrübeler var. Çünkü ilerde bir kulüp sahibi olmak gibi düşüncelerim de var. Ütopik bir hayal ama bunu düşünüyorum. Çok güzel tecrübeler oldu, bir kere Şenol hoca gibi biriyle çalıştım. Çok zor olacağı söylendi hep ama inanılmaz bir iki yarı yaşadım. Çalışma alanını bize açan bir teknik adamdı. Görüşlerimizi açık yüreklilik ile ifade ettiğimiz ve bizi dinleyen bir insandı. Bu konuda çok saygı duyduğum bir insandır. Tabii ki iki yıllık süreçte kendi kararımı vermemde birçok sebep etken olmuş olabilir ama bunu da o dönem başkanımız Fikret Orman ile görüştüm. Zaten ağabey-kardeş ilişkimiz vardır ama bu iki yıllık süreçte beni yardımcı antrenör olarak getirmiş, bir kez bile maçtan önce kadro ya da oyuncu dahi sormamış bir adamdan söz ediyoruz. Değerlendirmeler, danışıklıklar tabii ki oluyor, olması da gerekli zaten\" şeklinde konuştu.

\"DEMBA BA İLE İLGİLİ HİÇ BİLİNMEYEN ŞEYLER VAR\"

Geçen sezon Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde Fikret Orman\'ın Demba Ba için yaptığı açıklamalar ve yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Tamer Tuna, \"Müdahale alanlarımız var bizim. Ben teknik direktörüm açıkçası. Bizim söylediklerimiz herkes için değerli. Şu an söylediklerim Sivasspor çok büyük değer teşkil ediyor taraftar ve futbolseverler içinde öyle. Göztepe\'de de öyle. O hafta maçımız var. İstatistikler ve gol pozisyonları adına statta da maçı iyi oynayan bir Göztepe vardı. Skor öyle olunca ve Demba Ba ile ilgili yanılanlar olunca maalesef farklı bir boyuta gelebiliyor. Zaten futbolun magazinsel kısmı da bu habercilik kısmı. Biz onu yaşadık. Başkanımızın kendi fikirleri vardır, saygı duyulabilirdi o dönemki başkanımıza. Benim Fikret Orman ve Beşiktaş ile yaşadığım 2 yıllık süreç vardı. Şampiyonluk süreci. Futbolculuğum döneminde yaşadıklarım vardı. Ben Beşiktaş ile dolu dolu 4 sezon geçirdim ve 3\'ünü şampiyonlukla bitirdik. Şimdi düşünüyorsunuz, bu açıklama içten de gelse, samimi de olsa kendilerine ait açıklamalar. Saygı duyulması gerekir. Göztepe\'yle süreç yaşandı. Sezon sonu için ya da Demba ile ilgili benim savunuşlarım oldu. Bu Göztepe taraftarınca protesto edildi. Sonra Demba Ba ile yakınlaşmalar oldu. Ama oyuncu, kulüp, yaşanılması gereken, tecrübe erilmesi gereken bir süreçti. Ben orada çok hadise yaşadım. Son hafta Galatasaray maçıyla ilgili Demba Ba ile yaşanan bir şeyler vardı. Hiç bilinmiyor, onlar da bende duruyor. Maalesef bunlar yaşanabiliyor\" ifadelerine yer verdi.

\"BEŞİKTAŞ\'TA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK KAPASİTEM VAR\"

Beşiktaş\'ı teknik direktör olarak çalıştırmak istediğini belirten Tuna, \"Burada iyi bir ekibim oldu şanslıyım ama bu belki şu an söz ettiğiniz gibi Fenerbahçe\'de de yaşanıyor. Skorlar iyi olduğunda doğru değerlendirmeler yapılıyor. İyi olmadığında yapılmıyor. Sadede bununla ilgili diyebilirim. Tabii ki ben artık teknik direktörüm. Şu anda Sivasspor teknik direktörüyüm. Bu konuya vereceğim her cevap speküle edilebilir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ya da milli takım. Bu takımlarla çalışabilmek, şampiyonluğa oynayan ya da oynayabilecek bir takımda olabilmek bir teknik adamın hayalidir. Benimde hayalim hep vardı teknik adamlığa başlarken. Beşiktaş\'ta 2 yıl antrenörlük yapmak ve şu anda orayla addedilmek gerçekten önemli. Bir söz vardır. İmparator olmadan önce herkes oraya yaraşır bir adam olduğunuzu düşünür. Ben daha orada teknik adam olmadım. Olacak kapasitem herhalde var. Şu anda emin olun çalışma metotlarında değişiklik yok. Aldığımız verim inanılmaz iyi futbolculardan. İletişimde bizim de edineceğimiz tecrübeler olabilir ama kendimde çalışabilecek potansiyeli her yerde görüyorum. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Çünkü, bu konudaki gelişimim, bugüne kadar sahip olduğum deneyimler var. Ben 9 yıldır antrenörüm. Altyapıda da antrenörlük yaptım. Çanakkale Dardanelspor\'da U13 takımı ile başladım. Daha sonra altyapı sorumluluğuyla devam edip A takımda antrenörlük yaptım. Deneyimler her zaman yaşanır\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)