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Yaşam

Tamer Levent: Yapılan her kötülük, daha büyük kötülüklere hizmet ediyor

"Tek çözüm birlik olmak, sadece insancıl olan değerler için"

23 Ağustos 2017 18:59

Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, oyuncu, öğretim üyesi Tamer Levent, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntüleriyle ilgili kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu. 

CNN Türk'ün haberine göre Levent, "Yapılan her kötülük,daha büyük kötülüklere hizmet ediyor" dedi.

Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kimse bana bir şey olmaz demesin. Kötülük kol geziyor.

Yapılan her kötülük,daha büyük kötülüklere hizmet ediyor! Yalan,iftira hak sayılırken iyi,güzel ve doğru kendini savunamaz durumda kalabiliyor!

Tek çözüm birlik olmak! Sadece insancıl olan değerler için!"

 

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