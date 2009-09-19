'Tamamen kurtulmak istiyorum'

Cnntürk'te Saba Tümer'in programına konuk olan Nehir Erdoğan, cep telefonunu ile ilgili sıkıntısını paylaşarak, telefonunu tamamen hayatından çıkarmak istediğini söyledi.



Oyuncu Nehir Erdoğan, cep telefonunun hayatını kısıtladığını söyleyerek, telefonun sadece alışkanlık olduğunu belirtti.



"Anı kaçırıyorsun. Cep telefonuydu, internetti, bilmem neydi derken, sürekli ya geçmişi yaşıyorsun, ya geleceği ya da başkasının hayatını yaşıyorsun" diyen Nehir Erdoğan, cep telefonundan tamamen kurtulmak istediğini belirtti.



Şikayetçi olmasına karşın son teknoloji bir telefon kullanmaktan da geri kalmadığını söyleyen Nehir Erdoğan, "O yüzden şikayet ediyorum zaten. Hakikaten bunu yapmak istiyorum ve galiba yapacağım" diye konuştu.



Erdoğan, telefonunun sesini kısmanın da işe yaramadığını, arayanların "Niye aramadın, merak ettim" şeklinde serzenişlerine maruz kalındığını belirtti ve tamamen hayatından çıkarmak istediğini söyledi.



Kendisine ulaşmak isteyenlerin eskiden nasıl buluyorlarsa şimdi de öyle bulabileceklerini ifade eden Nehir Erdoğan, "Özgürlüğümüzü çaldığı kesin bütün bu aletlerin" dedi.



