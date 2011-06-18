-TAMAÇ'TAN 400 METREDE TÜRKİYE REKORU İZMİR (A.A) - 18.06.2011 - İzmir'de devam eden Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında erkekler 400 metrede yarışan Serdar Tamaç, 46,43'lük derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Erkekler 400 metrede mücadele eden Serdar Tamaç, Avrupa Şampiyonu Belçika'dan Kevin Borlee ile Macaristan'dan Marcell Deak-Nagy'nin gerisinde kalarak 3. olduğu yarışta, 46,43'lük derece aldı. Tamaç, Sırbistan'daki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 46,56'lık derecesiyle rekor kırmıştı. -TÜRK SPORCULARDAN İKİ BİRİNCİLİK- Bayanlar 3000 metrede yarışan Sultan Haydar, 9:11,60'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakıp, ilk sırada tamamladığı yarışta Türkiye'ye 12 puan kazandırdı. Yarışta Sultan Haydar'ın ardından İsviçre'den Sabine Fischer ve Belçika'dan Sigrid Bempt Vanden ikinci ve üçüncü oldu. Erkekler 5000 metrede Mert Girmalegese 14:00,98'lik derecesiyle bu yılki en iyi derecesini yaptı. -TÜRKİYE LİDER DEVAM EDİYOR- Şu ana kadar 16 branştaki mücadelelerin tamamlandığı şampiyonada Türkiye, topladığı 136,5 puanla ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 135 puanla Yunanistan ve 118,5 puanla Norveç takip etti. Şampiyonada ilk gün müsabakaları erkeklerde uzun atlama ve 4x100 metre bayrak müsabakaları, bayanlarda ise 3000 metre engelli, cirit atma ve 4x100 metre bayrak mücadeleleriyle sona erecek.