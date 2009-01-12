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Spor

Tam yenilecek derken!

Barcelona, Osasuna'yı son 10 dakika içinde attığı gollerle yenerek en yakın rakibi ile puan farkını 12'ye yükseltti.

12 Ocak 2009 02:00

La Liga lideri Barcelona, son sıradaki Osasuna'yı son 10 dakika içinde attığı iki golle yenerek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Maçtan özet görüntüler - VİDEO

Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında konuk olduğu son sıradaki Osasuna'yı 3-2 mağlup etti.

Son 10 dakikaya 2-1 geride giren Katalan ekibi önce Xavi ile beraberliği yakaladı, bitime dört dakika kala Lionel Messi'nin golüyle de üç puanı aldı.

Puanını 47 yapan Barca en yakın rakipleri Real Madrid ve Sevilla'nın 12 puan önünde bulunuyor.

Real Madrid haftayı 3-0'lık Real Mallorca galibiyetiyle kapatırken, Sevilla yenik duruma düştüğü mücadelede Deportivo Coruna'yı deplasmanda 3-1 yendi.

Real'in gollerini Arjen Robben, Raul ve Sergio kaydetti. Konuk takımın deneyimli forveti Raul, kariyerindeki 500'üncü lig golünü attı.

Evinde Villarreal ile 3-3 berabere kalan Valencia 34 puanla dördüncü sıraya geriledi. Sahasında Athletic Bilbao'ya 3-2 yenilerek 30 puanda kalan Atletico Madrid beşinci, aynı puanlı Villarreal altıncı ve Deportivo yedinci.

Mehmet Aurelio'nın takımı Betis evinde Malaga'ya 2-1 yenildi ve üst üste dördüncü haftayı da puansız kapattı. Aurelio 90 dakikada forma giyerken, Betis 18 puanda ve 16. sırada kaldı.

Numancia'nın Getafe'yi 2-0 yendiği maçta Getafe'nin Türk savunmacısı İbrahim Kaş ve Racing ile Recreativo'nun 1-1 berabere kaldığı maçta Recreativo'nun Türk forveti Ersen Martin yedekler arasında oturdu.



La Liga - 18. Hafta

Atletico Madrid 2-3 Athletic Bilbao
Numancia 2-0 Getafe
Osasuna 2-3 Barcelona
Racing Santander 1-1 Recreativo Huelva
Espanyol 2-2 Almeria
Real Mallorca 0-3 Real Madrid
Real Betis 1-2 Malaga
Sporting Gijon 2-1 Real Valladolid
Deportivo Coruna 1-3 Sevilla
Valencia 3-3 Villarreal

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