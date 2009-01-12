Tam yenilecek derken!

La Liga - 18. Hafta

Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında konuk olduğu son sıradaki Osasuna'yı 3-2 mağlup etti.Son 10 dakikaya 2-1 geride giren Katalan ekibi önce Xavi ile beraberliği yakaladı, bitime dört dakika kala Lionel Messi'nin golüyle de üç puanı aldı.Puanını 47 yapan Barca en yakın rakipleri Real Madrid ve Sevilla'nın 12 puan önünde bulunuyor.Real Madrid haftayı 3-0'lık Real Mallorca galibiyetiyle kapatırken, Sevilla yenik duruma düştüğü mücadelede Deportivo Coruna'yı deplasmanda 3-1 yendi.Real'in gollerini Arjen Robben, Raul ve Sergio kaydetti. Konuk takımın deneyimli forveti Raul, kariyerindeki 500'üncü lig golünü attı.Evinde Villarreal ile 3-3 berabere kalan Valencia 34 puanla dördüncü sıraya geriledi. Sahasında Athletic Bilbao'ya 3-2 yenilerek 30 puanda kalan Atletico Madrid beşinci, aynı puanlı Villarreal altıncı ve Deportivo yedinci.Mehmet Aurelio'nın takımı Betis evinde Malaga'ya 2-1 yenildi ve üst üste dördüncü haftayı da puansız kapattı. Aurelio 90 dakikada forma giyerken, Betis 18 puanda ve 16. sırada kaldı.Numancia'nın Getafe'yi 2-0 yendiği maçta Getafe'nin Türk savunmacısı İbrahim Kaş ve Racing ile Recreativo'nun 1-1 berabere kaldığı maçta Recreativo'nun Türk forveti Ersen Martin yedekler arasında oturdu.Atletico Madrid 2-3 Athletic BilbaoNumancia 2-0 GetafeOsasuna 2-3 BarcelonaRacing Santander 1-1 Recreativo HuelvaEspanyol 2-2 AlmeriaReal Mallorca 0-3 Real MadridReal Betis 1-2 MalagaSporting Gijon 2-1 Real ValladolidDeportivo Coruna 1-3 SevillaValencia 3-3 Villarreal