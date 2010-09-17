Tam puancılara baskın: 72 kişi gözaltında

T24 - Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri ve kopya çektiği iddia edilen üniversite öğrencilerinin de bulunduğu72 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kişilerin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sorularını çaldıkları ve cevapları sattıkları iddia ediliyor. Organize halde çalışan grubun KPSS'deki kopya iddialarıyla bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Cihan Kısa’nın yürüttüğü operasyon 6 ay önce başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcının talimatıyla TUS, ALES, YGS ve LYS'de kopya çektikleri, soru ve cevapları sattıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Aralarında üniversite öğretim görevlileri, üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kişileri teknik takibe alan polis ekipleri, bugün eş zamanlı olarak Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana’da operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 72 kişi gözaltına alınırken, bu sayının artabileceği belirtildi. Çete üyeleri tarafından sınava sokulan öğrencilerin yarım saat içinde sınavı terk ettiği ve kaydettiği soruları öğretim görevlilerine ileterek cevaplandırmalarını sağladığı, ardından da daha önce anlaşma yapılan sınavdaki öğrencilere cep telefonu veya çağrı cihazları vasıtasıyla cevapların illetildiği iddia ediliyor. Soruşturmayı sürdüren Savcı Cihan Kısa’nın, çetenin KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgililerin olup olmadığı yönünde de araştırma başlattığı belirtildi.





İncelemeler pazartesi günü devam edecek



KPSS iddialarıyla ilgili ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan incelemeye, pazartesi günü yeniden başlanmak üzere ara verildi.



Sabah saatlerinde ÖSYM'nin binasına gelen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Savcı Şadan Sakınan'ın da katılımıyla Bilkent'teki binada incelemesini mesai bitimine kadar sürdürdü.



Mesai bitiminin ardından Sakınan ve polis memurları, incelemelerine pazartesi günü yeniden başlamak üzere ara verdi.



Öte yandan, sabah saatlerinde soruların basıldığı matbaada da Savcı Sakınan ve polis ekipleri, inceleme yapmıştı.





