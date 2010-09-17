T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tam puancılara baskın: 72 kişi gözaltında

Sınavlarda kopya çektiği iddia edilen 72 kişi gözaltına alındı.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri ve kopya çektiği iddia edilen üniversite öğrencilerinin de bulunduğu72 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sorularını çaldıkları ve cevapları sattıkları iddia ediliyor. Organize halde çalışan grubun KPSS'deki kopya iddialarıyla bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Cihan Kısa’nın yürüttüğü operasyon 6 ay önce başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcının talimatıyla TUS, ALES, YGS ve LYS'de kopya çektikleri, soru ve cevapları sattıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Aralarında üniversite öğretim görevlileri, üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kişileri teknik takibe alan polis ekipleri, bugün eş zamanlı olarak Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana’da operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 72 kişi gözaltına alınırken, bu sayının artabileceği belirtildi. Çete üyeleri tarafından sınava sokulan öğrencilerin yarım saat içinde sınavı terk ettiği ve kaydettiği soruları öğretim görevlilerine ileterek cevaplandırmalarını sağladığı, ardından da daha önce anlaşma yapılan sınavdaki öğrencilere cep telefonu veya çağrı cihazları vasıtasıyla cevapların illetildiği iddia ediliyor. Soruşturmayı sürdüren Savcı Cihan Kısa’nın, çetenin KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgililerin olup olmadığı yönünde de araştırma başlattığı belirtildi.


İncelemeler pazartesi günü devam edecek

KPSS iddialarıyla ilgili ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan incelemeye, pazartesi günü yeniden başlanmak üzere ara verildi.

Sabah saatlerinde ÖSYM'nin binasına gelen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Savcı Şadan Sakınan'ın da katılımıyla Bilkent'teki binada incelemesini mesai bitimine kadar sürdürdü.

Mesai bitiminin ardından Sakınan ve polis memurları, incelemelerine pazartesi günü yeniden başlamak üzere ara verdi.

Öte yandan, sabah saatlerinde soruların basıldığı matbaada da Savcı Sakınan ve polis ekipleri, inceleme yapmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24