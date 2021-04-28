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'Tam kapanma' sürecinde bankaların hizmet saatleri belli oldu

28 Nisan 2021 19:44

Türkiye Bankalar Birliği, 'tam kapanma' çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı. Yapılan açıklamada "Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir" ifadesi kullanıldı.

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