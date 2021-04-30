'Tam kapanma'nın ilk gününde Metro İstanbul'da yoğunluk: Ek seferler düzenleniyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<p>17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde, Metro İstanbul tarafından yolcu yoğunluğu yaşandığı belirtilerek ek seferler düzenlendiği açıklandı.</p>\n</div>\n<div>\n<p>Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi başladı.</p>\n<p>Kapanmaya rağmen İstanbul'da trafik oluştuğu ve toplu taşımada yoğunluk yaşandığı görüldü. </p>\n<p>Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" açıklamasını yaptı. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/metro-istanbul-tam-kapanmada-gecerli-olacak-yeni-sefer-saatlerini-duyurdu,949050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metro İstanbul, tam kapanmada geçerli olacak yeni sefer düzenlemesini duyurdu</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/e-devlet-in-muafiyet-belgesi-basvuru-sayfasi-kilitlendi,949312" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E-Devlet'in 'muafiyet belgesi başvuru sayfası' kilitlendi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakanligi-tam-kapanma-muafiyet-listesi-ni-guncelledi,949230" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İçişleri Bakanlığı "tam kapanma muafiyet listesi"ni güncelledi</a></strong></p>\n<div class="_29XP5">\n<div>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakanligi-ndan-tam-kapanma-genelgesine-iliskin-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari,948906" rel="nofollow">İçişleri Bakanlığı’ndan 'tam kapanma' genelgesine ilişkin sık sorulan sorular ve cevapları</a></strong></p>\n</div>\n</div>\n<div class="akz0L">\n<div>\n<div>\n<div class="adunitContainer"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>