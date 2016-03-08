Tam Güneş tutulması bugün gerçekleşecek!

9 Mart çarşamba günü hem insanlık hem de doğa için muhteşem olaylardan biri olan 'Tam Güneş tutulması' gerçekleşecek. Tutulma, 2016 yılının ilk Güneş tutulması olacak ve sadece bir kez gerçekleşecek. Tam güneş tutulması Türkiye saati ile 03:57'de görülebilecek.

Radikal'de yer alan habere göre, tutulma 2016 yılının ilk Güneş tutulması olacak ve sadece bir defa gerçekleşecek. Tam Güneş tutulması Türkiye saati ile 03.57′de görülebilecek. Türkiye bu doğa olayına maalesef şahit olamayacak fakat hazırlanan illüstrasyon videoları ile izleyebilecek.

Dünya bu tutulmayı ne yazık ki, bazı denizciler dışında tam olarak değil parçalı tutulma olarak gözlemleyecek. Tam Güneş tutulasını Sumatra, Borneo Sulawesi ve Pasifik Okyanusu’ndaki konumlardan görülebilecek. Güney/Doğu Asya, Kuzey/Batı Avustralya, Pasifik ve Hint Okyonusu gibi bölgelerde ise Parçalı Güneş tutulması şeklinde görülecek.

Türkiye'de 21 Haziran 2020

9 Mart’taki “Tam Güneş tutulması”na şahitlik edemeyecek ülkemiz, 21 Haziran 2020′deki Halkalı Güneş Tutulmasını ise parçalı tutulma olarak izleyebilecek.

Tam Güneş tutulması nedir?

Ay’ın Güneş’i Dünya’dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş’in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay’ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş’in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.