Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri Birliği ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) işbirliğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tıp Bayramı Kutlama Töreni'nde konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu, 'Tam Gün Yasası' ile ilgili bazı detayları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk grup toplantısında açıklayacağını ifade etti.

'Üniversitelerimiz güçlü olmalı. Hocalarımız onların içerisinde ayrı bir güç değil, üniversitesiyle birlikte güç olmalı. Marka olabiliyorsa bizim hocamız üniversitesiyle birlikte marka olmalı' diyen Müezzinoğlu, hocaların hangi başarıyı, katkıyı, ideali istiyorsa kurumuyla beraber istemesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hangi katkıyı, başarıyı istiyorsa onu kurumuyla birlikte istemeli, biz de onlara kurumuyla birlikte çözüm üreteceğiz. Hocamızın bir taraftan 'üniversitede ben şunu şunu yapmaya devam edeyim ama öbür tarafta da şurada şurada beni serbest bırakın' gibi ilkesel bir duruşumuz, yani tam günden geri adım atmamız söz konusu olmayacak. Kurumunda mesaisinin tamamını harcasın, yapabileceği bütün çalışmaları yapsın, gecesini, gündüzünü, pazarını, bayramını kurumunda ve kurumuyla birlikte yapsın. Kurumunun izniyle de hangi kurumsal yapıda destek verecekse, ilerde sorumluluklar üstlenecekse, bunu da yine kurumuyla ve kurumunun izniyle, bilgisi dahilinde yapsın. Biz istiyoruz ki hocalarımız bir taraftan dünya çapında marka olurken üniversiteleriyle birlikte olsunlar ve bizim üniversitede kariyer yapan, kariyer sürecine giren bu hocalarımız geleceğe kurumuyla birlikte girsin. Biz hocalarımızı yalnız bir ayaklı düşünmüyoruz. Hocamız çok başarılı, ayrı kabiliyetleri var. Evet çok başarılı ve ayrı kabiliyetleri var ama hiç unutmasın ki o hocalar kabiliyetlerini bir kurumda kazandı. Dolayısıyla bir ayağı kendisiyse diğer ayağı da kurumda sabit olmalı. Kurumuyla birlikte kazanmalı, gelişmeli ve kurumuyla birlikte yarınlara bu millet adına mesleki anlamda ideallerini, başarılarını gerçekleştirmeli.'