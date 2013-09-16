Müezzinoğlu: 'Tam gün küskünü' hocalar 2 kat ücretle üniversiteye geri dönecek

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tıp fakültelerindeki hocaları özel muayenehane ile üniversite arasında tercih yapmaya zorlayan ve kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen düzenlemenin değişeceği mesajını verdi.

Müezzinoğlu'nun açıkladığı düzenleme ile, hocalara mesai saatinden sonra muayenehanelerde belirlenen fiyatın 2 katı ücret verilecek. Eski düzenlemeden dolayı küskünlük yaşayan hocaların yüzde 70’inin üniversiteye dönmesini beklediklerini vurgulayan Müezzinoğlu, hastanelerde doktorlara yönelik uygulanan performans sisteminin de yeniden revize edileceğini belirtti. Daha düzenli hale getirilecek yeni sistemin bir iki aya kadar hayata geçirileceğinin altını çizdi.

Sporculara ciddi destek geliyor

Sağlık Bakanı’nın gündemindeki bir diğer konuyu ise sporculara yönelik destek çalışmaları oluşturdu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi sağlık yatırımlarının yapılacağını söyleyen Müezzinoğlu, Ankara’da Sağlık Bakanlığı bünyesinde ‘Doping Kontrol Merkezi’nin kurulacağını, İstanbul İkitelli’de Spor Hastanesi açılacağını kaydetti. Bu hastanenin işlevini ise şöyle açıkladı: “Kulüpler çocukları buraya getirecek. Gelecek vaat eden çocuklar burada uzman ekiplerce 8-9 yaşındayken takibe alınacak. Hangi spor dalına yatkınlığı varsa yol haritası belirlenecek “Nasıl hareket etmeli, nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli, hangi proteinleri almalı?” hepsi bir plan dahilinde olacak. Bu 17-18 yaşına kadar devam edecek. Sağlık danışmanları sporcuya her türlü sağlık desteğini vererek, onu en ideal sporcu haline getirecek. Profesyonel sporculara da ciddi destekler verilecek. Sporcunun sakatlanmasını engelleme, performansını daha üst seviyeye çıkarma için egzersiz programları belirlenecek. Spor dalına göre sağlık sorunlarına çözüm üretme ve ona göre tedavi seçenekleri uygulama gibi işlevler yerine getirilecek.”

'Amacımız ilaç icat etmek'

Sağlık alanındaki en önemli hedeflerinden birinin hem ilaç anlamında hem de tıbbi cihaz anlamında Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme olduğuna dikkat çeken Müezzinoğlu, bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile ortak çalıştıklarını söyledi. Çalışmaların hedefini ise şu sözlerle özetledi: “Şu ilaç Türkiye’de üretildi değil, bu ilaç Türkiye’de icat edildi, Ar-Ge’si Türkiye’de yapıldı, denilmeli. Türkiye’yi, dünyaya bunu sunabilecek bir noktaya taşımalıyız.”

Aile hekimleri acil servislerde deneyim edinecek

Bakan Müezzinoğlu, aile hekimlerinin devlet hastanelerinde nöbet tutmasıyla ilgili tartışmaları ise şöyle değerlendirdi: “Amacımız aile hekimlerinin acil konseptinden uzak kalmamasını sağlamak. Aile hekimleri hem eğitim kapsamında hem de tecrübe anlamında ayda bir ya da iki kere nöbet tutacak. Bu aile hekimliği uzmanlık eğitimi için de önemli. Aile hekimlerinden en acil hastaya bakmasını istemiyoruz. Acillere gelen ve yeşil alan dediğimiz poliklinik seviyesinde hastalara bakmasını istiyoruz."

İllerdeki Sağlık Müdürü, halk sağlığı müdürü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği arasındaki yetki karmaşası problemine de değinen Müezzinoğlu, sıkıntıların çözülmesi için geçtiğimiz günlerde genelge yayınladıklarını aktardı. Yeni dönemde yapacakları birkaç düzenleme ile genelgenin daha aktif hale geleceğini belirtirken, il sağlık müdürlüklerinin bu üçlü yapı arasında koordinatör konumunda olacağını ve daha etkili hale geleceğini vurguladı.