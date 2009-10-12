'Tam donanımlı adam yok artık'

Türk sinemasının usta ismi, Halit Refiğ, dün sabah 75 yaşında hayata veda etti. Ünlü yönetmenin ardından sanatçı dostları Refiğ'i bir kez daha andı.



ATİLLA DORSAY: Sinemada filmlerini belli bir görüşe adamış sayılı yönetmenlerimizden biriydi. Kemal Tahir’den esinlenen ‘Ulusal Sinema’yı savunmuş, hatta kurucusu olmuştu. Bu görüşle çektiği Haremde Dört Kadın, Bir Türk’e Gönül Verdim, Fatma Bacı gibi filmleri çok önemlidir. Aşk-ı Memnu’nun önemi de yadsınamaz.



HÜLYA KOÇYİĞİT: Türk Sineması’nı kuranlardan biriydi. Düşünce yapısıyla, insan sevgisiyle, dünya çapındaki entelektüelliğiyle sinemamıza da bizlere de çok önemli değerler kazandırmış bir yönetmenimizdi. Hayvan sevgisi de dillere destandı. Evinde kedi, köpek ve kuş beslerdi. Eşi ve kendisi kendilerini insan yetiştirmeye adamışlardı. Ne yazık ki tam donanımlı adam artık yok.



KADİR İNANIR: Aynı zamanda çok da iyi bir yazar ve tarihçiydi. Yeri asla doldurulamaz insanlardandı. Çok iyi öğrenciler yetiştirdi.



TÜRKAN ŞORAY: İnsan ve hayvan sevgisiyle sahip olduğu bilgilerle, düşüncelerle asla yerine konmayacak bir değerimiz yitip gitti. Birçok konuda engin bilgisi vardı.



TARIK AKAN: Umuyorum öğrencileri Halit Abi’den edindikleri bilgileri en iyi şekilde değerlendirirler.



ERTUĞRUL GÜNAY: Tarih bilinci olan, geçmişle bugün arasında sağlıklı bağlar kurmaya çalışan, aynı zamanda bir düşünce insanıydı. Ulusal sinemaya çok eski yıllardan bu yana fikir üretmiş, kafa yormuş bir yazardı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal gibi pek çok isim de Refiğ’in ölümünün ardından taziye mesajları yayınladı.