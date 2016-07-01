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Dünya

'Tam bir Van Gogh' olmak için kulağını kesecek

Van Gogh’a tıpatıp benzer birini bulmak için ‘Redheads’ isimli bir proje başlatıldı

01 Temmuz 2016 20:22

Kanadalı sanatçı Douglas Coupland Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’a tıpatıp benzer birini bulmak için ‘Redheads’ isimli bir proje başlattı. Projede seçilen kişi, bronzdan bir heykeli yapılarak ölümsüzleştirilecek. Adaylardan biriyse tam bir Van Gogh olmak için kulağını kesme sözü verdi.

Sputnik’in haberine göre, Coupland’ın başlattığı proje çerçevesinde imamvincent.com (ben bir Vincent’ım) isimli internet sitesi üzerinden heykeli yapılmak istenen Hollandalı ressam Van Gogh’a en çok benzeyen kişinin peşine düşüldü. Kazanana Kanada’nın Vancouver kentine seyahat ve 5 bin euro’luk ödül verileceği belirtilen siteye çok sayıda başvuru yapıldı. Başvurular arasındaki en güçlü adaysa İsveçli gazeteci Ivar Arpi oldu.

Arpi, sitedeki oylama sonucu proje için seçilmesi durumunda, en sevdiği sanatçı olan Van Gogh’a tamamen benzemek için kulağını keseceğini söyledi.

Çalıştığı Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Arpi “Kulağım seçim vaadim ve bu sözümü kesinlikle tutacağım. Ödül olarak alacağım paraysa İsveçli sağlık kuruluşlarına gidecek. Kazanırsam bir sanat projesi olduğumu söyleyebileceğim” dedi.

 

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