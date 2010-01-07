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Sağlık

Tam 42 yıldır aynı hastanede yatıyor

Bugün Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığındaki 60’ıncı hükümet iş başında. Abdullah Kozan, tam 42 yıldır hastanede yatıyor

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Hastaneye yattığında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 30’uncu hükümet görev yapıyordu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığındaki 60’ıncı hükümet iş başında. Abdullah Kozan, tam 42 yıldır hastanede yatıyor.


Kronik akciğer rahatsızlığı teşhisiyle 30’uncu hükümet döneminde Bursa Devlet Hastanesine yatırılan 64 yaşındaki Abdullah Kozan, 42 yıldır tedavi görüyor. Hastaneye yattığı 1968 yılında bir an önce tedavi olup, yaşama katılmayı isteyen Kozan, 2010 yılına da hastanede makineye bağlı girdi.

Kozan, 1968’de askerliğini bitirdikten sonra rahatsızlanarak, İnegöl Devlet Hastanesi’ne gitti. Buradan Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kozan, akciğer hastalığı teşhisiyle tedaviye alındı. Hastaneye yattığı dönemlerde Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 30’uncu hükümet görev yaparken bugün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 60’ıncı hükümeti gören Kozan, dünyaya sadece odasının penceresinden ve küçük televizyonunun ekranından bakabiliyor. Hiçbir akrabasının ziyaret etmediği Kozan’ın, 42 yıl içinde bulunduğu odadaki diğer yatakta tedavi gören yüzlerce arkadaşı oldu. Bazı hasta arkadaşlarını kaybeden, iyileşenleri uğurlayan Kozan’ı, oda arkadaşlarından da ziyarete gelen olmadı. Kendisini “Türkiye’nin en kıdemli hastası” olarak nitelendirilen Kozan, 42 yılın verdiği yorgunlukla bitkin düştü. Yüzü artık gülmüyor.
 

Makineye bağlı yaşamını sürdüren, halsizlikten koridora bile çıkamayan Kozan, artık hastaneden kurtulmayı hayal bile etmiyor, gelecekle ilgili planlar yapamıyor. Hastanede 15 başhekim onlarca doktor ve hemşireyle tanışan Abdullah Kozan, yıllardır hayalini kurduğu akülü arabasına halen kavuşabilmiş değil.


Bursa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Erim ise Koah hastası olan Abdullah Kozan’ın artık kendi yakınları ve personelleri gibi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Abdullah Kozan’ın tüm bakım ve tedavilerini karşılıyoruz. Sağlık durumunda iyi yönde pek değişiklik olmadığı için bu kadar zaman burada kaldı. Geçen yıllar sonucunda biz ona, o bize alıştı.”

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