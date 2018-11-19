Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yerel seçimde CHP ve İYİ Parti'nin Ankara'da olası bir ittifak seçeneğiyle gündeme gelen Mansur Yavaş'ı köşesine taşıdı. Hakan, Mansur Yavaş'ın CHP’den, İyi Parti’den, hem de AKP'den teklif alabilecek kıvamda olduğunu öne sürdü. Yazar, öte yandan "Tam 3 adet Mansur Yavaş'ımız varmış!" diyerek, Mersin’den MHP'li Burhanettin Kocamaz ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un da siyasi tavrını Mansur Yavaş'a benzetti.

Ahmet Hakan'ın Mansur Yavaş'ı değerlendirdiği yazısında dikkati çektiği noktalar şu şekilde: "

BİRİNCİ MANSUR YAVAŞ: Bizzat kendisi... Ankara’daki yani... CHP’den teklif bekliyor... Olmazsa İYİ Parti... Hatta söylediğine göre AK Parti bile istemiş kendisini... Yani aynı anda hem CHP’den, hem İYİ Parti’den, hem de AK Parti’den teklif alabilecek kıvamda.

İKİNCİ MANSUR YAVAŞ: Mersin’den Burhanettin Kocamaz... MHP’li... Fakat İYİ Parti ile temasta... CHP ile de temasta... Bir rivayete göre de AK Parti ile de temasta... Yani aynı anda hem CHP’yi, hem İYİ Parti’yi, hem AK Parti’yi düşünen, düşünebilen bir siyasi portre var karşımızda.

ÜÇÜNÇÜ MANSUR YAVAŞ: Muğla’dan Mehmet Kocadon... Bodrum Belediye Başkanı ama Muğla’yı istiyor. CHP yaparsa CHP’den aday olmayı planlıyor. CHP olmazsa AK Parti’ye yeşil ışık yakıyor... AK Parti de olmazsa “son çare notu” olarak kafasında İYİ Parti var...

Var ya...

Eğer bu üçü de üç parti tarafından aday gösterilmezse...

Eğer bu üçünün de elleri böğründe kalırsa...

Eğer bu üçü de amaçlarına ulaşamazsa...

Şu iki netice çıkar:

BİR: Bir daha hiçbir aday Mansur Yavaş’lık yapmaz.

İKİ: Mansur Yavaş’lık siyasi tarihin çöp sepetine fırlatılır."

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "FETÖ’yü rahatlatma operasyonu çekildi" başlığıyla (19 Kasım) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz