Talu'dan Defne Samyeli'ne sadakatsiz suçlaması

Talu, eşinin 1.5 milyon lira tazminat talebini çekmemesi ve çocuklarının velayetinin kendisine verilmemesi halinde ihaneti tüm belgeleriyle açıklayacağını söyledi.



Vatan gazetesinin haberine göre, Taksİm’dekİ ’Heaven’ isimli bar çıkışı bir kadınla çekilen fotoğraflarının basına yansımasının ardından Defne Samyeli’nin “aldatma ve psikolojik şiddet” iddiasıyla boşanma davası açtığı mimar Eren Talu, karşı dava açtı. İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran Talu’nun avukatının şikayet dilekçesinde şu sözlerinin yer aldığı öğrenildi:



- Müvekkilimin baskı ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiası gerçeğe aykırıdır. Bir eşin gerçeği anlamak için bazı sorular yöneltmesi ve araştırmalar yapması gayet doğaldır. Karşı taraf kusuru olduğunun ortaya çıkmaması için bu çabaları baskı ve şiddet uygulama olarak yorumlamaya teşebbüs etmiştir.



İHANET İDDİASI



- Defne Samyeli evlilik ilişkisinin sona erdirilmesinde sadakatsiz ve onur kırıcı davranışları ile tam ve ağır kusurlu olup MK. 2/2 maddesi gereğince dava açmak hakkına sahip değildir. Müvekkilim, anne ve babanın ayrılığının çocuk üzerindeki olumsuz etkisini düşünerek boşanma kararını uzun süre ertelemiştir. Ancak davalının kusurlu eylem ve fiili tecavüzlerinin kontrol edilemez ölçüde artması müvekkilimin fiziksel ve ruhsal sağlığının bozulmasına, mesleki ve sosyal bütünlüğüne ve geleceğine zarar vermektedir.



İSPAT EDECEĞİZ



- Bu evliliğin devamında gerek taraflar ve gerekse müşterek çocuklar açısından hiçbir fayda bulunmamaktadır. Davalı eşin de bu doğrultuda boşanma talebimizi kabul edeceğine inanıyoruz. Ancak, davanın çekilmemesi ve çocukların velayetinin verilmemesi durumunda davalının “sadakatsizlik” vakalarını, tanık beyanları, telefon kayıtları ve diğer delillerle mahkemeye sunacağız.



500 BİN TAZMİNAT



- Yargılama aşamasında ispatlanacağı gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olayların sorumlusu davacı eş olup ağır kusurludur. Ahlaka aykırı eylemleri müvekkilimin kişilik haklarına ağır saldırı niteliğindedir. Bu nedenlerle Samyeli’nin 500.000 TL ( beşyüzbin ) manevi tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz.



‘Olayın boyutu farklı’ demişti



Eren Talu, Heaven barda eşini bir kadın ile aldattığı, eşine psikolojik şiddet uyguladığı ve cep telefonunu özel bir casus programıyla dinlediği iddialarına şöyle yanıt vermişti:



Bardaki gece



- O fotoğrafın boşanma davasıyla bir ilgisi yok. Fotoğrafın çekildiği gün zaten Defne Hanım boşanma dilekçesini vermişti. Fotoğraftaki bayanla 3-4 saat önce tanıştık. Kim olduğunu söylemek istemiyorum. Kendisi çok iyi bir insan. Böyle bir olayın içine hiç girmemesi gerekirdi ama oldu maalesef..



- Bu iddialara çok güldüm. Kesinlikle doğru değil. Ayrıca kendisine psikolojik baskı yaptığımı öne sürüyor. Defne benim için gazetede bir yazı yazmıştı, benim hakkımda neler düşündüğünü neler hissettiğini insanlar oradan okusun.



İhanet iddiası



- Bu konuda konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü olayın içinde öyle farklı konular var ki, zaten ortaya çıksa herkes küçük dilini yutar. Dolayısıyla öğrendiğiniz zaman herkes çok şaşıracak.